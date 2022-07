Regina Elisabeta II, glume la adresa asistentei care a administrat primul vaccin anti-COVID-19: Încă trăieşti?

Prezentă la eveniment a fost şi May Parsons, asistenta care a administrat primul vaccin anti-COVID-19 din lume, în afara testelor clinice, pe 8 decembrie 2020. Regina şi-a făcut toţi oaspeţii să râdă, după ce a întrebat-o pe asistentă "încă trăieşti?".

"Suntem foarte, foarte mândri de campania de vaccinare, a avut un mare succes", a replicat asistenta, lucru cu care Regina a fost de acord, scrie Daily Mail.

Prințul Harry mai are șanse să se întoarcă în Familia Regală? Istoria i-ar putea uita pe el și pe soția sa, Meghan Markle

În ciuda tensiunii dintre Familia Regală și Prințul Harry, acesta s-ar putea întoarce la un moment dat în rândul ei.

Un autor regal susține că Prințul Harry s-ar putea întoarce la un moment dat în Familia Regală pentru a-și ajuta fratele mai mare. Tina Brown, autoarea regală a spus că ”presiunea excesivă” asupra lui William și Kate ar putea fi o problemă pentru Familia Regală.

Ea a vorbit la podcastul The Guardian Today in Focus și a spus că Familia Regală ”pare puțin slăbită, pentru că nu ar fi trebuit să-l piardă pe Andrew sau pe Harry, așa că există o mică problemă, este o monarhie slăbită la momentul actual", conform The Sun.

Autoarea a continuat spunând: „Cred că la un moment dat vor avea nevoie de Harry înapoi, mai ales probabil după ce Regina moare, pentru că el reprezintă un atu”.

Pe de altă parte, un expert regal susține că Ducii de Sussex ar putea fi excluși din istoria Familiei Regale în generațiile viitoare. Neil Sean a spus: ”Potrivit unei surse, se pare că atât Harry, cât și Meghan simt că fiica lor va fi scoasă din istorie. Asta pentru că, dacă te gândești logic, când se vor întoarce ei? Când va exista oportunitatea de a avea un portret formal cu Regina?”.

”La 96 de ani, trebuie să se gândească logic la asta. Fiica lor, Lilibet, va reuși vreodată să o reîntâlnească cu adevărat pe străbunica ei?”, a pus problema Sean.

Cu toate acestea, în ciuda predicției lui Neil Sean, memoriile lui Harry urmează să fie lansate la un moment dat în anul următor, în cadrul emisiunii Netflix despre Ducii de Sussex.

Palatul Buckingham neagă că Regina ar fi vorbit cu Boris Johnson înainte de demisie

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze dacă regina Elisabeta a II-a a avut vreo comunicare cu premierul britanic Boris Johnson joi dimineață, a informat agenția de presă britanică AP și CNN.

Regina se află la Castelul Windsor, iar Circulara Curții a înregistrat că și-a ținut audiența săptămânală prin telefon cu Johnson miercuri seara, potrivit PA.

Guvernul lui Boris Johnson a fost afectat de o serie de scandaluri, de la acuzații de nerespectare a regulilor de carantină și dezvăluiri privind petrecerile ilegale organizate în Downing Street, până la acuzații de abuz din partea parlamentarilor conservatori. Keir Starmer, liderul Partidului Laburist din opoziție, a răspuns la informațiile conform cărora Boris Johnson demisionează din funcția de lider al Partidului Conservator, numind aceasta „vestire bună”.

”El a fost întotdeauna inapt pentru această funcție”, a spus Starmer într-o declarație distribuită pe Twitter. "El a fost responsabil pentru minciuni, scandaluri și fraudă la scară industrială. Și toți cei care au fost complici ar trebui să le fie total rușine".

"Sunt la putere de 12 ani. Prejudiciul pe care l-au adus este profund. Doisprezece ani de stagnare economică. Doisprezece ani de lipsa calității serviciilor publice. Doisprezece ani de promisiuni goale. Este suficient. Nu trebuie să schimbăm la vârf, avem nevoie de o schimbare adecvată a guvernului. Avem nevoie de un nou început pentru Marea Britanie", a spus liderul opoziţiei pe Twitter.

