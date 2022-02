Refugiaţi din 23 de state ar putea veni din Ucraina în România, anunţă Bogdan Aurescu

"Am primit solicitări din partea multor state să ajutăm la evacuarea propriilor cetăţeni sau la evacuarea misiunilor lor. Până în momentul de faţă am primit solicitări din partea a 23 de state şi din partea OSCE, de exemplu, pentru evacuarea eventuală a monitorilor care sunt în misiunea specială de monitorizare a OSCE în special din estul Ucrainei şi sigur că vom ajuta aceste state, aşa cum orice stat responsabil o va face", a declarat şeful diplomaţiei române la Digi 24, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, la graniţele Ucrainei "există deja o prezenţă militară rusă extrem de consistentă".



"Ceea ce este clar este că, pe de o parte, în estul Ucrainei există o prezenţă militară rusă, care nu era formalizată, acum este formalizată, există în estul Ucrainei, adică în provinciile recunoscute ca aşa-zise state, o prezenţă militară rusă. Dar există deja o prezenţă militară rusă extrem de consistentă în jurul Ucrainei, la toate frontierele Ucrainei. Există în Belarus, unde acele exerciţii au fost prelungite, cu 30.000 de militari, există iarăşi în Crimeea, care este ilegal ocupată din 2014, există şi în alte zone pe lângă frontiera Ucrainei. Prin urmare, ne putem aştepta la o intenţie agresivă, dar sperăm să nu se întâmple, în continuare sperăm să nu se întâmple", a spus ministrul de Externe.

Va primi România refugiaţi?





Întrebat dacă România va primi refugiaţi, în cazul unei agresiuni, Aurescu a răspuns: "Sigur că vom primi refugiaţi, este o îndatorire care rezultă din dreptul internaţional".



Ministrul a menţionat că, pe teritoriul Ucrainei, Consulatul General de la Cernăuţi şi Consulatul de la Solotvino sunt neafectate.



De la Ambasada României de la Kiev şi de la Consulatul de la Odessa au fost aduşi înapoi în ţară membrii de familie şi a fost redus personalul neesenţial, iar la Odessa a fost suspendat câteva zile lucrul cu publicul, a detaliat Bogdan Aurescu.



"La ambasada de la Kiev avem în continuare în acest moment - şi este deplin funcţională - avem 15 oameni în personalul ambasadei. De acolo am adus toţi membrii de familie în România şi am redus personalul neesenţial cu două persoane. Deci ambasada de la Kiev este funcţională", a precizat ministrul.



El a adăugat că, în plus, 37 de cetăţeni români sunt în evidenţa MAE, aceştia făcând parte din misiunile internaţionale care se află în Ucraina, anume OSCE, o misiune de asistenţă a UE, asistenţă la frontieră şi în structurile ONU. Evacuarea lor va fi stabilită de către misiunile din care aceştia fac parte, dar ministerul român este în legătură cu cetăţenii, a evidenţiat Aurescu.

