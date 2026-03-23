Referendumul Giorgiei Meloni privind reforma justiției a picat

Cu peste 80% din voturi numărate, aproximativ 53,99% dintre oameni s-au opus reformelor propuse de Meloni. Doar 46,01% le-au susținut, scrie Politico.

Înfrângerea ar putea slăbi influența sa politică, alegerile generale fiind așteptate înainte de sfârșitul anului viitor.

Dreapta din Italia a dorit de mult timp să reformeze sistemul judiciar pe care îl consideră politizat și părtinitor spre stânga, promițând că reformele propuse în referendum vor face sistemul mai responsabil.

Oponenții reformelor lui Meloni au avertizat că o revizuire riscă să slăbească independența judiciară și au prezentat referendumul ca o încercare de a aduce funcționarii juridici extrem de autonomi sub controlul guvernului.

Ce reforme dorea Giorgia Meloni?

Alegătorilor li s-a cerut să aprobe modificări privind modul în care sunt conduși și disciplinați judecătorii și procurorii, inclusiv separarea traseelor lor profesionale și reorganizarea organismelor de supraveghere.

Tensiunea legată de justiție reflectă conflicte de lungă durată în politica italiană. Investigațiile Mani Pulite (Mâini curate) din anii ’90 au scos la iveală o rețea vastă de corupție care a distrus întreaga clasă politică, lăsând magistrații cu o autoritate sporită și politicieni profund neîncrezători în sistemul judiciar.

Umbra fostului prim-ministru playboy și magnat media Silvio Berlusconi, care și-a construit mare parte din narativa politică în jurul conflictelor cu procurorii, a planat, de asemenea, asupra campaniei.

Guvernul Giorgiei Meloni s-a confruntat repetat cu instanțele în legătură cu politici care variază de la aplicarea legislației privind migrația până la proiecte majore de infrastructură, în timp ce mai mulți miniștri s-au aflat sub investigații.

În ciuda naturii sale tehnice, referendumul a fost văzut pe scară largă ca un test al autorității și poziției politice a lui Meloni. Rezultatul este așteptat să modeleze tonul dezbaterii politice din Italia în lunile următoare.