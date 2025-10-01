€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 21:33 01 Oct 2025 | Data publicării: 20:33 01 Oct 2025

Rectificarea bugetară a fost adoptată. Anunț despre TVA-ul din 2025. Schimbările aduse
Autor: Doinița Manic

Rectificarea bugetară a fost adoptată. Anunț despre TVA-ul din 2025. Schimbările aduse Foto: Agerpres
 

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul Finanțelor a spus ce se întâmplă cu TVA în 2026.

Guvernul a adoptat miercuri rectificarea bugetară pentru 2025, majorând ținta de deficit la 8,4% din PIB. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că acest nivel al deficitului necesită finanțarea a 159 de miliarde de lei și a precizat că, în prezent, nu se ia în calcul creșterea TVA-ului în 2026, deși sectorul HoReCa este tratat separat.

Proiecția privind creșterea economică a fost redusă de la 2,5% la 0,6% pentru anul 2025.

„PIB-ul estimat la începutul anului, de 1.912 miliarde de lei, a fost revizuit la 1.902 miliarde de lei. Creşterea economică proiectată nu mai este de 2,5%, ci de 0,6% pentru 2025. Ținta aprobată prin bugetul anului 2025 era 7%. Ținta stabilită prin decizia ECOFIN era 7,7%. Acum, 8,4%. În zilele următoare, vom intra în discuții cu CE să vedem ce e de reglat pentru ECOFIN. Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurilor europene. Dar ea rămâne în discuție, pentru că există deja o scrisoare trimisă către Parlamentul European. Cred că am făcut progrese, dar nu a fost complet eliminată”, a declarat Nazare.

Totodată, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a declarat că rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat.

"Este un moment foarte important, aşteptat, discutat - rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli şi a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli şi venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie ca, prin mesajul pe care îl transmitem o dată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât şi pieţelor şi investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate şi de disciplină financiară şi schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar şi aşteptat", a mai spus ministrul Finanţelor.

Nazare: Sumele adăugate la deficit sunt destinate cheltuielilor esențiale

Ministrul a mai adăugat că investițiile trebuie menținute peste 150 de miliarde de lei și că se vor regla sumele pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Trebuie să menținem un nivel ridicat al investițiilor - peste 150 de miliarde de lei - și să reglăm sumele pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Sunt bani importanți pentru atingerea țintelor PNRR. Ne apropiem de aprobarea renegocierii. Am reușit să ajungem la un compromis prin rectificare, nu avem ordonatori fericiți.

Sumele adăugate la deficit sunt destinate cheltuielilor esențiale - asistență, pensii, salarii, dobânzi - acestea se ridică la 54 de miliarde, suma acoperită fiind de 12 miliarde. Înaintea Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) din 10 octombrie, transmitem un semnal foarte bun către Comisia Europeană (CE) și piețe. Ne menținem angajamentele.

Din noiembrie, începem discuțiile pentru construcția unui nou buget, astfel încât anul viitor să nu mai avem o rectificare cu adăugiri pe cheltuieli. Nu avem în plan o creștere a TVA în 2026. Horeca e un caz aparte, așteptăm analiza și vom lua o decizie”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rectificare bugetara
alexandru nazare
ministerul finantelor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Shein își deschide primul magazin fizic. Mutarea gigantului asiatic în Europa
Publicat acum 15 minute
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat acum 24 minute
Cum au apărut indicatoarele rutiere: le folosim zilnic, dar puțini le cunosc istoria
Publicat acum 27 minute
Rectificarea bugetară: De unde s-au tăiat bani
Publicat acum 37 minute
Horoscop 2 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close