Rectificarea bugetară a fost adoptată. Anunț despre TVA-ul din 2025. Schimbările aduse

Guvernul a adoptat miercuri rectificarea bugetară pentru 2025, majorând ținta de deficit la 8,4% din PIB. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că acest nivel al deficitului necesită finanțarea a 159 de miliarde de lei și a precizat că, în prezent, nu se ia în calcul creșterea TVA-ului în 2026, deși sectorul HoReCa este tratat separat.

Proiecția privind creșterea economică a fost redusă de la 2,5% la 0,6% pentru anul 2025.

„PIB-ul estimat la începutul anului, de 1.912 miliarde de lei, a fost revizuit la 1.902 miliarde de lei. Creşterea economică proiectată nu mai este de 2,5%, ci de 0,6% pentru 2025. Ținta aprobată prin bugetul anului 2025 era 7%. Ținta stabilită prin decizia ECOFIN era 7,7%. Acum, 8,4%. În zilele următoare, vom intra în discuții cu CE să vedem ce e de reglat pentru ECOFIN. Nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei privind suspendarea fondurilor europene. Dar ea rămâne în discuție, pentru că există deja o scrisoare trimisă către Parlamentul European. Cred că am făcut progrese, dar nu a fost complet eliminată”, a declarat Nazare.

Totodată, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a declarat că rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat.

"Este un moment foarte important, aşteptat, discutat - rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli şi a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli şi venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie ca, prin mesajul pe care îl transmitem o dată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât şi pieţelor şi investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate şi de disciplină financiară şi schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar şi aşteptat", a mai spus ministrul Finanţelor.

Nazare: Sumele adăugate la deficit sunt destinate cheltuielilor esențiale

Ministrul a mai adăugat că investițiile trebuie menținute peste 150 de miliarde de lei și că se vor regla sumele pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Trebuie să menținem un nivel ridicat al investițiilor - peste 150 de miliarde de lei - și să reglăm sumele pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Sunt bani importanți pentru atingerea țintelor PNRR. Ne apropiem de aprobarea renegocierii. Am reușit să ajungem la un compromis prin rectificare, nu avem ordonatori fericiți.

Sumele adăugate la deficit sunt destinate cheltuielilor esențiale - asistență, pensii, salarii, dobânzi - acestea se ridică la 54 de miliarde, suma acoperită fiind de 12 miliarde. Înaintea Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) din 10 octombrie, transmitem un semnal foarte bun către Comisia Europeană (CE) și piețe. Ne menținem angajamentele.

Din noiembrie, începem discuțiile pentru construcția unui nou buget, astfel încât anul viitor să nu mai avem o rectificare cu adăugiri pe cheltuieli. Nu avem în plan o creștere a TVA în 2026. Horeca e un caz aparte, așteptăm analiza și vom lua o decizie”, a mai declarat ministrul Finanțelor.