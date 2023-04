Record al livrărilor de motorină rusească în Turcia. Erdogan preia combustibilul pe care ţările UE nu-l mai pot cumpăra

Livrările de motorină rusească spre Turcia au urcat luna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimii şapte ani, arată datele furnizate de traderul Vortexa Ltd. şi analizate de Bloomberg, după ce la începutul lunii februarie a intrat în vigoare un embargo privind achiziţionarea de produse rafinate ruseşti.

Chiar dacă analiştii se aşteptau ca Turcia să cumpere mai multă motorină rusească după intrarea în vigoare a sancţiunilor UE, creşterea este una impresionată. Potrivit datelor Bloomberg, livrările de motorină rusească în Turcia au trecut pragul de 10 milioane de barili în luna martie, o creştere de aproape 50% comparativ cu luna februarie şi de asemenea o cantitate suficientă pentru a acoperi cererea Turciei timp de mai multe săptămâni. În plus, aceste livrări sunt şi avantajoase din punct de vedere financiar pentru că cel mai probabil Turcia obţine carburant la preţuri atractive.



"Turcia profită cel mai mult pentru că obţine motorină rusească la preţuri reduse", spune Eugene Lindell, analist la firma de consultanţă Facts Global Energy, adăugând că aceste livrări oferă Rusiei un cumpărător pentru produsele sale rafinate.



Având în vedere că Turcia poate în continuare importa în mod legal motorină din Rusia faptul că traderii pot aduce carburanţi mai ieftini nu înseamnă că aceştia sunt destinaţi să acopere necesităţile energetice ale ţării. În acelaşi timp, producţia proprie a Turciei ar putea fi vândută la preţuri mai mari în UE. Deocamdată nu este clar dacă acest lucru se întâmplă sau nu. Chiar dacă importurile totale de motorină ale Turciei au crescut în luna martie, stimulate de livrările din Rusia, exporturile au fost relativ constante.



În plus, imaginea de ansamblu ar putea fi complicată de lucrările de întreţinere la rafinăriile din Turcia. Acest lucrări ar putea justifica nevoia Turciei de importuri mai mari de motorină pentru a-şi acoperi cererea internă, care potrivit Joint Organisations Data Initiative a fost de 560.000 de barili pe zi în luna decembrie.



De asemenea, este greu de cuantificat şi impactul recentelor cutremure devastatoare asupra necesarului de importuri de motorină al Turciei. "Singura concluzie logică cu privire la Turcia este acea că sistemul de rafinare operează la capacităţi mult mai mici. Dacă acest lucru are legătură cu cutremurul rămâne de văzut", a spus Lindell, potrivit Agerpres.

