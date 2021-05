Realitatea din Israel din perpectiva unei studente românce: Nu au fost zile ușoare. Nu știam ce trebuie să facem

Ioana Mogos spune că românii aflați în Fâșia Gaza, dar și ceilalți studenți străini, sunt încrezători că acest conflict se va termina în curând.

"Vă voi spune realitatea de aici din perspectiva unui student care studiază în Israel. Nu este o realitate ideală, dar suntem încrezători că lucrurile se vor îndrepta în curând. Nu au fost zile ușoare, dar ce mi-a plăcut mie aici la universitate este că toți studenții internaționali din peste 100 de țări au arătat un spirit de solidaritate ireal. Am fost alături unul de altul. Am avut și studenți israelieni care ne-au asigurat că totul va fi ok și că armata israeliană va face tot posibilul să protejeze civilii. Pentru cei mai mulți dintre noi nu este o situație total neobișnuită. Nu mulți s-au mai confruntat cu sunetul sirenelor și nu am mai fost puși într-o situație în care să trebuiască să găsească adăposturi. Este o situație grea, dar avem încrederea că o vom depăși cu bine. Trebuie să fim optimiști.", a povestit Ioana Mogos la Realitatea Plus.

VEZI ȘI: Miracol în conflictul Israel - Fâșia Gaza. Un bebeluș a fost găsit în viață la pieptul mamei sale moarte, sub dărâmături. FOTO / VIDEO

"Nu am mai auzit acest sunet în viața noastră"

Tânăra a povestit și unde se afla luni, 10 mai, atunci când au fost lansate primele rachete Hamas, iar sirenele Israelului au început să sune denunțând pericolul.

"În acea seară de luni am ajuns acasă după ce am fost în Tel Aviv, unde am avut o conferință online, iar după acea conferință am auzit sunetul sirenelor. La început a fost o situația în care nu mulți știam ce trebuie să facem pentru că nu am mai auzit acest sunet în viața noastră, dar ne-am dat seama imediat că trebuie să găsim adăpost și am fugit către cel mai apropiat adăpost. În cazul meu este chiar pe etajul în care locuiesc. Este un adăpost îm potriva atacurilor aeriene, împotriva rachetelor. Îl folosim de obicei pe post de cameră de studiu, dar în situații de genul acesta este un adăpost împotriva rachetelor.", a mai spus Ioana Mogos.

Cel puțin 149 de oameni au fost uciși în Gaza de când au început violențele, luni, inclusiv 41 de copii, au declarat oficialii din domeniul sănătății. Israelul a raportat 10 morți, inclusiv doi copii. Delegați din SUA, Egipt și ai Națiunilor Unite au încercat să restabilească calmul, dar nu au obținut semne de progres. Consiliul de Securitate al ONU s-a întâlnit duminică pentru a discuta despre cel mai grav conflict israeliano-palestininian din ultimii ani.

VEZI ȘI: David Saranga: Hamasul are un singur motiv, acela de a șterge Israelul de pe hartă. Când văd rachete, încerc să sun acasă

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat astăzi că în Fâşia Gaza se află în jur de 320 - 350 de cetăţeni români, misiunile diplomatice din regiune au instrucţiuni să se pregătească pentru a le acorda sprijin, însă, până în acest moment, nu au fost primite cereri de asistenţă consulară din partea românilor aflaţi în zona de conflict.

Acest articol reprezintă o opinie.