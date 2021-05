Miracol în conflictul Israel - Fâșia Gaza. Un bebeluș a fost găsit în viață la pieptul mamei sale moarte, sub dărâmături. FOTO / VIDEO

O rachetă a distrus o clădire de 3 etaje din Gaza. Câteva secunde, atât a durat ca 11 membri ai unei familii palestiniene să fie efectiv îngropați sub dărâmături, scrie The Independent. Se adunaseră acolo pentru pentru Eid, o sărbătoare religioasă. Printre rămășițe au fost găsite resturile unui joc Monopoly, dar și ceva mâncare.

În total, 10 persoane au murit acolo: 8 copii și 2 mame, care erau cumnate. Tragedia este devastatoare, dar s-a produs și un miracol, cumva. Omar, un bebeluș în vârstă de 5 luni, a rămas în viață. A fost găsit de salvatori la pieptul mamei sale moarte. Acum se află într-un spital și primește îngrijiri medicale. Nu a rămas singur pe lume, din fericire. Tatăl său este în viață.

„Ce le-au făcut israelienilor, ca să ajungă țintele lor, în timp ce purtau hainele lor speciale Eid în timp ce stăteau în casa unchiului lor?”, a întrebat tatăl îndurerat, Mohamed al-Hadidi, din spitalul Shifa, unde bebelușul se află acum sub tratament.

„Sunt doar copii, nu au tras cu rachete”, a adăugat el și a izbucnit în hohote de plâns. „Cu excepția lui Omar, mi-am pierdut întreaga familie într-o clipă.”

Soția sa Maha, în vârstă de 36 de ani, și-a dus cei patru copii la casa fratelui ei, pentru a sărbători sărbătoarea musulmană care marchează sfârșitul Ramadanului. După cina cu cumnata ei, Yasmine Hassan, a decis să doarmă acolo peste noapte, decizie care s-a dovedit a fi fatală.

Cel puțin 139 de palestinieni, inclusiv 39 de copii și 22 de femei, au fost uciși, în mare parte de atacuri aeriene israeliene, potrivit ministerului sănătății din Gaza. În Israel, medicii au raportat 10 morți, inclusiv doi copii, și au spus că șase persoane se află într-o stare critică după bombardamentul rachetelor din Gaza. Ultima victimă a fost un israelian în vârstă de 50 de ani, care a fost ucis de o rachetă sâmbătă după-amiază în Ramat Gan, lângă Tel Aviv. Timp de cinci nopți, pe străzile blocate, familiile s-au ascuns de ploile de rachete, iar teroarea pare că încă nu s-a sfârșit.

This baby boy is the sole survivor of a family killed in an Israeli airstrike in the #Gaza Strip. https://t.co/tJvZJEAcWU pic.twitter.com/Jd45EdTPhw

A Palestinian father plays with his baby boy, the only survivor. He survived an Israeli destructive missile that hit his home and murdered his whole family (his mother and brothers) in #Gaza.#GazaUnderAttack #GazaUnderFire #HearGaza pic.twitter.com/2BJ4MyzRAI