Reacțiile după ce Trump s-a făcut de râs prin lansarea colecției de abțibilduri: „Chiar când credeam că nu se poate umili mai mult decât a făcut-o deja”

Într-un anunț atent urmărit, și-a prezentat colecția „oficială Donald Trump Digital Trading Card”, lipind de postare o poză cu el însuși în costum de super-erou, pelerină și cu o centură pe care scrie „Trump Champion”, scrie The Guardian.

„Tocmai când credeam că acest escroc nu se poate umili mai mult decât a făcut-o deja”, a scris John Kiriakou, un informator al CIA devenit autor, „postarea chiar există. Acesta a fost marele anunț.”

Miercuri, Trump a folosit platforma sa Truth Social media – creată după ce a fost dat de pe Twitter pentru că a incitat la atacul Capitoliului – pentru a anunța un „eveniment major”.

Acel videoclip îl prezenta pe Trump spunând că „America are nevoie de un super-erou” peste o animație cu el însuși stând în fața Turnului Trump, rupându-și hainele, cum scopul să dezvăluie un costum de super-erou; apoi a tras lasere din ochi.

Unii utilizatori ai rețelelor de socializare au crezut că Trump ar putea anunța candidatura pentru a fi președintele Camerei SUA, o manieră ciudată, care teoretic este posibilă, promovată de unii republicani de dreapta.

Dar când anunțul a venit joi, Trump a spus că doar le oferă suporterilor „abțibilduri ediție limitată cu ARTA uimitoare a vieții și carierei mele”. El a promis că se vor dovedi „foarte asemănătoare cu cele de baseball, dar sperăm că mult mai incitante”.

Just when you thought this grifter couldn't humiliate himself any more than he already has, there's this. THIS is what the big announcement was. pic.twitter.com/npsjPNYpBA