Reacția lui Grindeanu privind mașina lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea, să răspundă în faţa organelor statului

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că nu trebuie să îl intereseze ce fel de maşini îşi cumpără membrii de partid, atâta timp cât se respectă legea, sunt din venituri la vedere şi provin din activităţi profesionale şi a spus că cei care au informaţii despre încălcarea legii să depună plângere la DNA, potrivit Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat cum comentează investigaţiile apărute în presă potrivit cărora doi parlamentari PSD (Adrian Câciu şi Mihai Weber) folosesc maşini scumpe cumpărate pe firmă.

"Legat de cei care şi-au luat maşini, dacă nu au respectat legea, deşi m-am interesat înainte, înţeleg că este achiziţionată în leasing din iulie (maşina lui Mihai Weber - n.r.) şi e a doua rată pe care o plăteşte. Cine nu respectă legea, că e membru PSD, PNL sau USR, trebuie să răspundă în faţa organelor statului. Nu vin la o conferinţă de presă, eu aici sau colegii mei, să vă spun cu totul altceva, indiferent despre cine e vorba. (...) Eu am înţeles că domnul deputat a răspuns şi a dat un drept la replică. (...) Cine nu respectă legea să plătească. Am văzut dreptul la replică, înţeleg că e o maşină luată în leasing, nu apare în declaraţia de avere fiindcă e luată în iulie, după data în care s-a completat declaraţia de avere. Nu e treaba acestei conferinţe de presă şi nici a mea să răspund dacă cineva a încălcat sau nu legi. Din câte ştiu eu, nu a încălcat", a spus Grindeanu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că nu trebuie să îl intereseze, ca preşedinte PSD, cine îşi cumpără maşini, atâta timp cât se respectă legea.

"Că îşi cumpără cineva maşini, că le ia pe firmă, de eurodeputaţi, deputaţi, lideri. Pe mine, din acest punct de vedere, lucrurile, atâta timp cât se respectă legea, sunt venituri care sunt la vedere şi sunt urmarea unor activităţi profesionale, economice, nu vă supăraţi, dar nu trebuie să mă intereseze pe mine ca preşedinte PSD acest lucru. Repet, respectându-se legea. Dacă aveţi cumva informaţii că cei pe care i-aţi enumerat au cumpărat aceste maşini eludând legea, vă îndemn - pe Ştirbei - plângere la DNA. Eu sunt sigur, până nu se va dovedi altceva, că s-a respectat legea", a afirmat Grindeanu.

