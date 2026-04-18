DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu / Ziua 50: Armistițiu fragil. Donald Trump, nou avertisment pentru Iran
Data publicării: 08:28 18 Apr 2026

Război în Orientul Mijlociu / Ziua 50: Armistițiu fragil. Donald Trump, nou avertisment pentru Iran
Autor: Doinița Manic

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump Suntem în a 50-a zi de război în Orientul Mijlociu. Imagine realizata cu AI

DC News vă prezintă, în format LIVE TEXT, cele mai importante evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Suntem în a 50-a zi de război în Orientul Mijlociu. Ieri, Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar SUA au interzis Israelului să mai bombardeze Libanul. Suntem oare mai aproape de pace? Cu toții sunt curioși să afle ce va urma. Iată care sunt principalele informații ale zilei despre acest conflict:

• Armistițiu fragil: Președintele SUA, Donald Trump, spune că este posibil să nu prelungească armistițiul cu Iranul dacă negocierile eșuează. De asemenea, el a avertizat că SUA va securiza materialul nuclear al Iranului „într-o formă mult mai neprietenoasă” dacă nu se ajunge la un acord pentru transferul pașnic al acestuia. Anterior, și-a exprimat încrederea că ambele părți sunt aproape de un acord, scrie CNN.

• Nouă rundă de discuții: Delegațiile SUA și Iran urmează să poarte negocieri luni, au declarat surse iraniene pentru CNN. SUA nu a confirmat că sunt programate discuții.

• Strâmtoarea Ormuz: Doar o mână de nave au trecut prin canal vineri, în ciuda faptului că ministrul de Externe iranian a declarat că este deschis navelor comerciale. Președintele parlamentului iranian a declarat că strâmtoarea se va închide din nou dacă SUA nu își ridică blocada navală.

• Sancțiuni petroliere rusești: SUA au ridicat din nou temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, în timp ce Administrația Trump încearcă să reducă prețurile.

