Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 43. Negocieri decisive SUA-Iran în Pakistan

Oficiali iranieni de rang înalt au sosit în capitala Pakistanului, Islamabad, pentru discuții privind încetarea focului cu SUA, inclusiv președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe Abbas Araghchi.

JD Vance: "Suntem pregătiți să negociem cu Iranul cu bună-credință"

Negociatorul principal al SUA, vicepreședintele JD Vance, a declarat înainte de plecarea către discuțiile din Pakistan: "Dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, noi suntem cu siguranță dispuși să întindem o mână deschisă"