Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump amenință Iranul înaintea negocierilor din Pakistan

Update - Trump spune că Iranul nu are 'nicio altă carte în mână' pentru a negocia decât Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că Iranul nu are 'altă carte în mână' pentru a negocia decât Strâmtoarea Ormuz, transmite AFP.

'Iranienii nu par să îşi dea seama că nu au nicio carte în mână, în afară de extorcarea pe termen scurt a restului lumii folosind căile maritime internaţionale. Singurul motiv pentru care sunt încă în viaţă este pentru a negocia', a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, înaintea începerii negocierilor de pace în Pakistan.

Într-un mesaj separat, el a adăugat: 'Iranienii sunt mai dotaţi pentru a gestiona media mincinoase şi relaţiile publice decât pentru a se bate!'.

Problema controlului Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita 20% din ţiţeiul mondial înainte de război, va fi în centrul discuţiilor de pace programate pentru acest weekend în Pakistan între delegaţiile americană şi iraniană.

Iranul şi Statele Unite declaraseră că strâmtoarea strategică va fi redeschisă după ce marţi anunţaseră un armistiţiu de două săptămâni. Dar, în realitate, doar un număr mic de nave au trecut prin strâmtoare de atunci.

Trump a spus joi că Iranul 'nu îşi face deloc treaba' în Ormuz. 'Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!', a adăugat el.

Donald Trump a mai declarat, vineri, pentru cotidianul New York Post că armata americană se pregăteşte de noi lovituri dacă discuţiile din Pakistan nu vor avea niciun rezultat.

'Repornim totul. Încărcăm navele cu cele mai bune muniţii, cele mai bune arme construite vreodată, şi mai bune decât cele pe care le aveam înainte, când am făcut deja totul să explodeze', a dat el asigurări.

'Dacă nu va exista un acord, le vom utiliza, şi le vom utiliza foarte eficace', a adăugat preşedintele american pentru New York Post.

Update - Kuweitul anunţă că mai mulţi membri ai Gărzii naţionale au fost răniţi după un atac cu drone joi

Kuweitul a anunţat vineri că mai mulţi membri ai Gărzii naţionale au fost răniţi, după ce apărarea aeriană a semnalat joi atacuri cu drone, transmite AFP.

'Agresiunea iraniană' a vizat câteva instalaţii vitale ţinând de Garda naţională şi a răniţi câţiva membri, a căror stare este stabilă, a comunicat Ministerul Apărării.

Acesta a precizat că forţele armate au 'detectat şi interceptat, în ultimele 24 de ore, şapte drone ostile în spaţiul aerian kuweitian'.

Garda naţionala a declarat pe X ca unii dintre membrii săi au fost răniţi 'în exerciţiul funcţiunii la una dintre locaţiile lor', iar alţii în timp ce 'participau la stingerea unui incendiu declanşat de atacul cu drone'.

Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran a afirmat însă vineri că nu a lansat nicio rachetă de la intrarea în vigoare, miercuri, a armistiţiului de două săptămâni dintre Statele Unite şi Iran.

Update - Netanyahu acuză Spania de 'ostilitate' şi o exclude din mecanismul de supraveghere a încetării focului în Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat vineri Spania de 'ostilitate' faţă de ţara sa şi a anunţat excluderea Madridului din mecanismul internaţional de supraveghere a armistiţiului în Fâşia Gaza, transmite AFP.

'Spania a ales să fie contra Israelului în mod repetat (...) Cei care atacă statul Israel în loc să vizeze regimurile teroriste nu vor fi partenerii noştri în configurarea viitorului regiunii', a declarat Netanyahu într-un mesaj video.

El a acuzat Madridul de 'ipocrizie', 'ostilitate' şi de 'defăimarea soldaţilor armatei israeliene'.

'Am ordonat, prin urmare, astăzi excluderea reprezentanţilor spanioli de la centrul de coordonare de la Kiryat Gat', înfiinţat sub supraveghere americană pentru monitorizarea încetării focului în vigoare de pe 10 octombrie între Israel şi Hamas în Gaza.

Centrul de coordonare militaro-civilă (CCMC) este un organism de monitorizare la care participă în jur de 200 de militari americani, dar şi reprezentanţi din mai multe ţări, printre care Franţa, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, dar şi Spania.

Relaţiile dintre Israel şi Spania sunt la cel mai scăzut nivel după ce Madridul a recunoscut statul palestinian în 2024, iar ambele state şi-au rechemat ambasadorii.

Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez, unul din criticii cei mai virulenţi ai războiului dus de Israel în Gaza, s-a opune de asemenea campaniei militare americano-israeliene lansate contra Iranului pe 28 februarie.

Madridul şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele americane implicate în acest război şi a declarat miercuri 'inacceptabil' ca Israelul să continue atacurile în Liban după armistiţiul convenit între Washington şi Teheran.

Update - Teheranul cere armistițiu în Liban și acces la active înainte de negocierile cu SUA

Preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a cerut vineri un armistiţiu în Liban şi deblocarea activelor ţării sale înaintea oricărei negocieri de pace cu Statele Unite, transmite AFP.

'Două dintre măsurile asupra cărora părţile s-au pus de acord încă trebuie aplicate: o încetare a focului în Liban şi deblocarea activelor Iranului, înainte de începerea negocierilor', a scris Ghalibaf în limba engleză pe contul său de X. 'Aceste două chestiuni trebuie să fie rezolvate înainte ca negocierile să înceapă', a insistat el.

Deblocarea activelor iraniene aflate sub sancţiuni nu fusese până acum evocată public de Teheran drept condiţie prealabilă negocierilor, chiar dacă ridicarea sancţiunilor economice figurează pe lista sa de zece cereri.

După armistiţiul intrat în vigoare miercuri, Statele Unite şi Iran au prevăzute discuţii în Pakistan în încercarea de a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanşat de SUA şi Israel contra Iranului pe 28 februarie.

Înaintea mesajului lui Ghalibaf, vicepreşedintele american JD Vance, aşteptat sâmbătă la Islamabad, a cerut Teheranului 'să nu se joace' cu Washingtonul, pe fondul divergenţelor profunde şi al armistiţiului fragil.

'Aşa cum a spus preşedintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt pregătiţi să negocieze de bună-credinţă, noi suntem absolut dispuşi să le întindem mâna', a afirmat Vance, înainte de a se îmbarca la bordul avionului Air Force Two care îl va duce spre Pakistan.

Însă, 'dacă vor încerca să se joace cu noi, vor vedea că echipa noastră de negociere nu se va arăta foarte receptivă', a adăugat vicepreşedintele american.

'Vom încerca, aşadar, să purtăm negocieri pozitive', a mai afirmat el.

De partea iraniană, domneşte incertitudinea cu privire la plecarea unei delegaţii la Islamabad, care ar putea fi condusă de influentul preşedinte al parlamentului.

Încetarea focului dintre SUA şi Iran a intrat vineri în a treia zi, însă este pusă în pericol de atacurile israeliene care au ucis peste 300 de persoane în Liban miercuri.

În plus, divergenţele dintre cele doua părţi rămân uriaşe. Propunerea americană se concentrează pe uraniul îmbogăţit al Iranului, rachetele balistice, o relaxare a sancţiunilor şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În ce priveşte planul iranian, acesta prevede controlul strâmtorii, cu o taxă pentru navele care o traversează, încetarea operaţiunilor militare în întreaga regiune şi ridicarea sancţiunilor.

Update - JD Vance spune, la plecarea spre Pakistan, că vrea 'negocieri pozitive' cu Iranul

Update - Iranul susține că nu dorește un armistițiu care să permită inamicilor să atace din nou

Adjunctul ministrului iranian de externe pentru afaceri politice, Majid Takht Ravanchi, a vorbit despre viitoarele discuții dintre SUA și Iran de la Islamabad, în cadrul unei întâlniri cu ambasadori străini și șefi ai organizațiilor internaționale la Teheran.

Update - Iranul dezminte informația apărută că delegația iraniană ar fi sosit la Islamabad în vederea negocierilor cu Statele Unite.

Teheranul a negat știrea apărută în unele mass-media, printre care și Wall Street Journal, conform căreia delegația iraniană ar fi sosit la Islamabad în vederea negocierilor cu Statele Unite ale Americii.

„Știrea difuzată de unele mass-media, conform căreia echipa de negociatori iranieni ar fi sosit la Islamabad, în Pakistan, pentru a negocia cu americanii, este complet falsă”, a spus o sursă bine informată pentru agenția de presă Tasnim, scrie La Repubblica.

Aceeași sursă, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a evidențiat că „atât timp cât Statele Unite nu își vor respecta angajamentele asumate pentru încetarea focului în Liban și regimul sionist își va continua atacurile, negocierile vor fi suspendate”.

Update - Israelul lovește orașe din sudul Libanului și din vestul Văii Bekaa

Un atac aerian israelian a lovit orașul al-Tayri din sudul Libanului, iar un altul a vizat orașul Sahmar din regiunea vestică Bekaa, în estul Libanului, conform reporterilor de la Al Jazeera Arabic.

UPDATE - Trump avertizează Iranul contra taxării navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz: Nu aşa ne-am înţeles!

Preşedintele american Donald Trump a avertizat joi Iranul împotriva perceperii de taxe pentru navele care vor să tranziteze strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă crucială controlată de Teheran, care a blocat-o în ultimele săptămâni, relatează AFP şi Reuters.

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Trump spune că a primit "informaţii conform cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz". "Au interesul să nu o facă, iar dacă o fac, mai bine să se oprească acum!", a adăugat Trump, în a doua zi a fragilului armistiţiu dintre Statele Unite şi Iran.

Într-un al doilea mesaj, câteva minute mai târziu, Trump a adăugat: "Foarte curând, veţi vedea petrolul începând să curgă liber, cu sau fără ajutorul Iranului", înainte de a comenta, într-un al treilea mesaj mai târziu în aceeaşi seară: "Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune scandaloasă, cu petrolul pe care îl lasă să treacă prin strâmtoarea Ormuz".

"Nu acesta este acordul pe care îl avem!", a subliniat preşedintele american.

Update - Libanul se confruntă cu o criză de securitate alimentară (PAM)

Libanul se confruntă cu o criză de securitate alimentară, în condiţiile în care războiul din Iran perturbă aprovizionarea cu bunuri în interiorul ţării, a anunţat vineri Programul Alimentar Mondial al Naţiunilor Unite, transmit Reuters şi AFP.

Armistiţiul fragil anunţat acum două zile a oprit campania de atacuri aeriene americane şi israeliene asupra Iranului, dar nu a calmat deocamdată războiul paralel purtat de Israel împotriva Hezbollah, aliatul Iranului din Liban.

"Asistăm la o criză a strămutărilor, care se transformă rapid într-o criză de securitate alimentară", a afirmat Allison Oman, directoarea de ţară a Programului Alimentar Mondial, vorbind prin legătură video din Beirut.

Ea a avertizat că alimentele devin din ce în ce mai inaccesibile din cauza creşterii preţurilor şi a cererii în rândul familiilor strămutate.

Au explodat și prețurile în Liban

Preţul legumelor a crescut cu peste 20%, iar preţurile pâinii au crescut cu 17% din 2 martie, a precizat PAM.

"Ceea ce vedem acum este o combinaţie foarte îngrijorătoare: preţurile cresc, veniturile sunt perturbate, iar cererea este în creştere, în timp ce strămutarea continuă pentru numeroase familii", a subliniat Oman.

Mulţi comercianţi din zonele afectate de conflict din sudul Libanului atenţionează că mai există stocuri de alimente esenţiale pentru mai puţin de o săptămână, a adăugat ea.

Capacitatea de a livra ajutoare alimentare în zonele greu accesibile din sud, care se confruntă cu bombardamente israeliene intense din 2 martie, devine din ce în ce mai problematică. Zece convoaie PAM au ajuns în sud pentru a oferi ajutor unora dintre cele 50.000 până la 150.000 de persoane care au nevoie de sprijin umanitar în acea parte a ţării.

Escaladarea împinge comunităţile vulnerabile şi mai aproape de limită, a mai avertizat responsabila PAM, potrivit căreia aproximativ 900.000 de persoane din Liban se confruntă cu insecuritatea alimentară şi acest număr ar urma să crească.

Update: Un mort și un rănit într-un atac aerian israelian în sudul Libanului

Agenția Națională de Știri a Libanului (NNA) relatează că un atac aerian israelian asupra orașului Hanawya, din sud, a ucis o persoană și a rănit alta.

NNA a mai raportat că armata israeliană a aruncat în aer cartiere rezidențiale din orașul Aita al-Shaab. De asemenea, trei zone din districtul Tyre au fost bombardate de artileria israeliană.

Update: Alertă antiaeriană în tot Israelul în primele ore ale zilei de vineri

Alerta vizează inclusiv zona comercială din Tel Aviv și în orașul de coastă Ashdod din sud, ca urmare a lansării de rachete din Liban, transmite AFP. Fragilul armistițiu încheiat între SUA și Iran este pus la încercare din cauza ciocnirilor fără oprire dintre Israel și Hezbollah.