Data publicării:

EXCLUSIV  Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”

Autor: Doinița Manic | Categorie: Economie
arhivă proprie
arhivă proprie

Economistul Adrian Negrescu a explicat ce ar putea decide Fitch în privința ratingului suveran al României, la finalul acestei săptămâni.

Fitch Ratings decide la sfârșitul acestei săpătămâni ratingului suveran al României, care se situează în prezent la limita inferioară a categoriei investment grade, cu perspectivă negativă. Economistul Adrian Negrescu a explicat în exclusivitate pentru DC NEWS la ce ar trebuie să ne așteptăm.

"Este de așteptat ca agențiile de rating să dea o gură de oxigen Guvernului de la București, în contextul măsurilor de austeritate impuse în ultima lună și care urmează probabil prin pachete 2 și 3. Altfel spus, agențiile de rating ne vor da un pașaport în alb, așteptând să vadă dacă și celelalte măsuri de reformă ce vizează reducerea cheltuielilor bugetare vor fi puse în practică. Este doar o fotografie de moment, este doar un răgaz pe care îl acordă autorităților române în tentativa de a reduce cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană raportat la PIB. Dacă nu ne vom face temele, dacă nu vom reduce din cheltuielile bugetare, dacă nu vom estima așa cum trebuie dinamica României, mi-e teamă că în viitor, în următoarele luni, agențiile de rating pot reveni din nou să sancționeze România pentru lipsa apetitului pentru reforme", ne-a spus Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu: Lunile acestea vor fi pline de provocări

Întrebat cât timp are România pentru a reveni pe făgașul normal, Adrian Negrescu a spus: "Avem un răgaz de șase, până la opt luni, timp în care să demonstrăm într-adevăr că suntem capabili să reducem cheltuielile, să reducem deficitul bugetar, să ne încadrăm pe o traiectorie predictibilă din punct de vedere financiar. Lunile acestea vor trece destul de repede și vor fi pline de provocări, având în vedere că vom intra în sezonul de iarnă, iar cheltuielile statului vor crește pe măsură ce impactul măsurilor de austeritate vor intra în vigoare.

Cert este că suntem în momentul de față cu spatele la zid. (...) Ne-am tăiat singuri craca de sub picioare atunci când am estimat în legea bugetului că vom avea o creștere economică de 2,5%, că vom avea venituri cu 19% mai mari decât anul trecut, motiv pentru care și cheltuielile le-am trecut ca fiind mai mari decât în 2024. Ei, în această situație este de așteptat ca rectificarea bugetară care va urma în perioada următoare să taie drastic din aceste estimări SF pe care, într-un mod absolut inconștient, cei care au construit bugetul pe 2025 l-au făcut și care iată influențează inclusiv perspectiva agențiilor de rating în ceea ce privește dinamica economică a României".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Guvernul pune taxă pe coletele externe! De ce sunt nemulțumiți guvernanții
13 aug 2025, 13:36
Taxă nouă pentru multinaționale. Anunțul ministrului Finanțelor: Vom schimba paradigma!
13 aug 2025, 13:38
Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”
13 aug 2025, 12:49
Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
13 aug 2025, 09:20
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați
12 aug 2025, 16:33
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România
12 aug 2025, 12:52
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați
12 aug 2025, 12:42
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
13 aug 2025, 08:39
Topul scumpirilor care îi îngrozește pe români. INS publică procentele
12 aug 2025, 12:12
Profit de peste 1 miliard făcut de banca austriacă Raiffeisen în Rusia, în doar șase luni
12 aug 2025, 12:14
Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea
12 aug 2025, 11:42
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
O afacere de familie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: Sarea de aici este excepțională, puritate 99%
12 aug 2025, 14:47
Mugur Isărescu, informațiile zilei de la BNR
12 aug 2025, 08:31
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
11 aug 2025, 08:48
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
08 aug 2025, 19:38
Vești proaste de la BNR pentru români. Inflația și prețurile vor bubui în trimestrul III 2025
08 aug 2025, 18:05
Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an
08 aug 2025, 15:33
Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată
08 aug 2025, 15:14
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
08 aug 2025, 13:06
Salariații din Asistența socială, strigăt de disperare adresat Guvernului și miniștrilor de resort
08 aug 2025, 10:42
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
08 aug 2025, 11:27
Facturile la energie vor exploda în august. Pe lângă prețul neplafonat, avem și majorarea TVA
07 aug 2025, 19:08
Prețurile apartamentelor au scăzut în trei orașe importante din România
07 aug 2025, 12:15
ANAF pune tunurile pe românii care trăiesc ”pe firmă”. Au decontat de la alimente și cosmetice la haine și electrocasnice
06 aug 2025, 20:38
Adrian Negrescu, despre moștenirea economică a lui Ion Iliescu: A învățat odată cu noi capitalismul
06 aug 2025, 18:20
Impactul platformelor non-UE: peste 10 mld. lei pierderi fiscale pentru România
06 aug 2025, 13:47
PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente
05 aug 2025, 19:31
Se pregătește grevă generală! Anunțul confederațiilor sindicale
05 aug 2025, 15:16
Ce se întâmplă pe plajele românești de la Marea Neagră: ”Totul este în aer”. De ce nu are ”nimeni curaj să pună piciorul în Constanța”
04 aug 2025, 20:46
”Cifrele care apar acum sunt îngrozitoare”. Ce ascunde amânarea Pachetului 2 de măsuri. Profesorul Coșea: Populația este cea care suportă tot
04 aug 2025, 21:48
Stare de criză în România pentru aprovizionarea cu țiței și motorină. Zeci de mii de tone au fost scoase din stocurile țării pentru OMV Petrom
04 aug 2025, 19:14
Schimbare în sistemul bancar din Grecia, pe model portughez, de frica Revolut: ce se întâmplă cu ATM-urile
04 aug 2025, 18:12
40.000 de locuri de muncă salvate. Liberty Galați intră în reconstrucție. Remus Borza, declarații
04 aug 2025, 15:03
Referendum pe tema pensiilor speciale. Acestea însumează 1% din PIB-ul României
04 aug 2025, 13:20
Țeapă pe litoralul românesc. Cum ajunge statul să nu te sprijine, ci să îți pună piedici / video
04 aug 2025, 12:28
Clarificări privind menținerea calității de asigurat în sistemul de sănătate pentru anumiți români
04 aug 2025, 09:28
Trump, război cu industria farma. România, în prima linie
02 aug 2025, 12:40
Iancu Guda arată care este "singurul spor care trebuie menținut neplafonat"
02 aug 2025, 12:45
Cristian Popa (BNR): Până la sfârşitul anului vom putea tipări bancnote euro în România
02 aug 2025, 12:00
Ce se întâmplă cu băncile dacă vine recesiunea sau un șoc economic. EBA a testat băncile din UE, inclusiv România
02 aug 2025, 10:33
Borșul Lipovenesc vs. Beach, Please - doi giganți, dar doar unul merge mai departe. Culisele anulării celui mai mare festival gastronomic din Dobrogea
01 aug 2025, 23:29
Leul pierde teren în fața euro și dolarului, potrivit cursului BNR de vineri
01 aug 2025, 14:24
Hidroelectrica, anunț major pentru clienți. Ce se întâmplă cu facturile
01 aug 2025, 13:59
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut vineri, 1 august
01 aug 2025, 11:27
„România nu este Grecia și nici Argentina”! Marinescu (BNR), avertisment: Nu puteam spera să reducem deficitul bugetar doar pe seama cheltuielilor
01 aug 2025, 10:04
Benzinăriile au schimbat prețurile în toiul nopții. Cât te costă de azi, 1 august, benzina și motorina
01 aug 2025, 08:50
Cele mai noi știri
acum 24 de minute
InterGenerațional, eveniment organizat de Fundația Regală Margareta a României, de Ziua Persoanelor Vârstnice
acum 40 de minute
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
acum 44 de minute
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
acum 46 de minute
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
acum 48 de minute
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Sheim și Temu, principalele vizate
acum 1 ora 2 minute
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
acum 1 ora 5 minute
România lipsește de la întâlnirea liderilor europeni cu Trump. Antonescu, ”întrebare pentru turistul din Basarabia”
acum 1 ora 21 minute
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel