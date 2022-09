„Întodeauna am avut cea mai bună impresie despre Regele Carol al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Nu puteți să ne alăturați acolo?”, i-a spus Bogdan Chirieac lui Rareș Bogdan.

„Acum vreo 10-12 ani, presa, care e mult mai vizionară decât politicienii, mult mai inteligentă decât cei din intelligence, și mult mai aplicată decât cei din business, a zis Charles de România, vă amintiți? Dar eu nu spun Charles de România. Gândiți-vă cum arată țara astăzi, dacă atunci când Iliescu și-a bătut joc de Mihai I pe aeroport, România avea forța necesară să treacă la monarhie?!”, a spus Rareș Bogdan la DCNewsTV.

Europarlamentarul a amintit că România a avut momente complicate în istoria ei, dar a știut mereu „să răzbată”.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, la DCNewsTV

Informația zilei despre românii din diaspora, în exclusivitate

Rareș Bogdan a vorbit despre românii care locuiesc în Italia, Spania și Marea Britanie, oferind câteva informații în exclusivitate la DCNews.

„Mă gândesc și la românii despre care spuneți că pleacă. Vă dau o informație în exclusivitate: este pentru prima dată în istoria ultimilor 30 de ani când numărul românilor care pleacă din țară, anual, oficial, este mai mic dacă numărul românilor care se întorc acasă”, a spus europarlamentarul Rareș Bogdan, marți, la DCNewsTV.

„Este din ce în ce mai greu în Italia. Este din ce în ce mai greu în Spania. Au scăzut veniturile în cele două țări. Au migrat spre Marea Britanie. Au ajuns românii la 1,3 milioane. Gândiți-vă că, până acum șapte ani, erau 350.000. În Marea Britanie este cea mai mare diasporă. Al doilea oraș, după București, unde trăiesc români, este Londra!”, a spus Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: USR a fost în coaliție, am încercat. Sunt foarte supărat că nu am solicitat să citesc PNRR. Acolo sunt câteva aberații

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a spus că există probleme în PNRR care sunt „strigătoare la cer”.

„USR a fost în coaliție, am încercat. Dacă mă uit la cum arată PNRR-ul, aflăm în fiecare zi ce năzbâtii sunt scrise acolo. Sunt foarte supărat că nu am solicitat să citesc PNRR în calitate de lider PNL înainte de a fi trimis la Bruxelles. Sunt câteva aberații care acum trebuie corectate de către noi. Și nu e simplu să negociezi cu Comisia”, a spus Rareș Bogdan.

„Sunt chestiuni, din punctul meu de vedere, strigătoare la cer. De exemplu, pe decarbonificare... Știți că a fost marea bătălie a Europei Green Deal. Doar că a venit problema războiului din Ucraina și problema energetică, una reală, care ne va da bătai de cap tuturor în următorul an sau următorii ani. Prin PNRR, România încă are - și va trebui să negocieze anularea sau amânarea acestui capitol - închideri de MW reieșiți din cărbune, deci de pe termocentralele cu cărbune. Vreo 660 până la sfârșitul anului. Noi am avea nevoie de vreo 1400 în plus, 400 imediat, mâine dacă se poate, ca să avem echilibrare la ora actuală.

Prin PNRR-ul scris și trimis la Bruxelles, apar aceste probleme care trebuie rezolvate acum, pentru că suntem într-o altă Europă! Vom negocia cu Comisia!”, a spus Rareș Bogdan.

