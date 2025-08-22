Data publicării:

Rapid - Metaloglobus, rezultat cu emoții pentru giuleșteni

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Rapid Bucureşti a disputat un meci împotriva echipei Metaloglobus Bucureşticu, vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Rapid Bucureşti a învins-o pe Metaloglobus Bucureşti cu scorul de 2-1 (2-1), fiind o victorie cu emoții. Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (16), care a reluat la colţul scurt, după ce fundaşul George Caramalău a respins greşit şutul lui Tobias Christensen. Echipa antrenată de Costel Gâlcă şi-a dublat avantajul la scurt timp (21), prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea lui Christensen.

Cine a înscris în finalul primei reprize



Nou-promovata a înscris în finalul primei reprize, prin Ely Fernandes (43), care a profitat de ezitarea portarului Franz Stolz la centrarea lui Andrei Sava.

În prima repriză, Rapid a mai avut o ocazie mare, dar portarul George Gavrilaş a respins în bară reluarea lui Koljic la centrarea lui Alexandru Dobre (4).

Metaloglobus a dominat repriza secundă, dar nu a avut decât o singură ocazie, prin Desley Ubbink, al cărui şut din colţul careului mare a fost respins de Stolz.

Rapid a avut două şanse de gol prin francezul Antoine Baroan (78, 85), dar prima oară a tras slab, iar a doua oară a fost imprecis, scrie Agerpres.

