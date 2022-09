Ramona Chiriac: Europa nu se va afla brusc, de pe o zi pe alta, în situaţia de a nu avea la dispoziţie volumul de gaz necesar

"Securitatea noastră energetică este ameninţată, războiul aducând în prim-plan dependenţa noastră de combustibilii fosili din Rusia şi deci vulnerabilităţile noastre. Politica energetică este o politică de securitate. Războiul lui Putin are ca rezultat o serie de provocări fundamentale pentru Uniunea noastră şi acesta este motivul pentru care trebuie să ne reducem dependenţa energetică de Rusia cât mai repede posibil. Şi putem să o facem. Cu REPowerEU putem accelera şi mai mult această tranziţie", a spus Chiriac.



Ea a adăugat că "există gaz stocat pe întregul continent, a fost deja atinsă ţinta de 80%, ţinta de umplere a rezervelor, iar Europa nu se va afla brusc, de pe o zi pe alta, în situaţia de a nu avea la dispoziţie volumul de gaz necesar în cazul întreruperii aprovizionării din oricare sursă".



În contextul războiului din Ucraina, a subliniat ea, "securitatea alimentară a milioane de oameni este ameninţată".



"Rusia foloseşte foamea şi recoltele ca arme de război şi acest lucru are repercusiuni pe întreg globul. (...) Războiul Rusiei are impact asupra vieţilor şi modului de trai a milioane de oameni din întreaga lume, care se tem că nu vor avea mijloacele necesare pentru a-şi încălzi locuinţele sau hrăni copiii. Numai în acest an, aproximativ 275 de milioane de oameni vor intra în categoria celor cu risc ridicat de insecuritate alimentară, la nivel mondial", a punctat oficialul.



Ramona Chiriac a detaliat că "Ucraina este una dintre cele mai fertile ţări din lume, ea asigură mai mult de jumătate din cantitatea de grâu necesară pentru World Food Programme". "În teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, armata Kremlinului confiscă rezervele de cereale şi echipamentele. Artileria rusă bombardează silozurile de grâne din Ucraina, în mod deliberat. Vasele de război ruseşti creează o blocadă în calea navelor ucrainene încărcate cu grâu şi floarea-soarelui. Consecinţele acestor acte ruşinoase sunt evidente pentru toată lumea. Preţurile la grâu la nivel mondial sunt într-o creştere vertiginoasă. Noi am creat coridoare de solidaritate şi depunem eforturi pentru a le menţine permanent funcţionale, astfel încât să putem transporta o parte din aceste cantităţi de cereale, pe cale rutieră sau feroviară spre restul Europei", a mai spus şefa Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.



Ministerul Afacerilor Externe organizează, de marţi până joi, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, sub genericul "Răspunsul diplomatic al României la schimbările realităţii geostrategice", transmite Agerpres.

Livrările de gaze prin Nord Stream 1 nu vor fi reluate în totalitate până la ridicarea sancțiunilor de către Occident, amenință Kremlinul

Livrările de gaze din Rusia către Europa prin gazoductul Nord Stream 1 nu vor fi reluate în totalitate până când „Occidentul colectiv” nu va ridica sancțiunile împotriva Moscovei din cauza invaziei sale în Ucraina, a declarat Kremlinul.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, a dat vina pe sancțiunile UE, Marea Britanie și Canada pentru eșecul Rusiei de a livra gaz prin conducta cheie.

„Problemele de pompare a gazelor au apărut din cauza sancțiunilor introduse de țările occidentale împotriva țării noastre și a mai multor companii”, a spus Peskov, potrivit agenției de știri Interfax. „Nu există alte motive care ar fi putut cauza această problemă de pompare.”, notează Financial Times.

Comentariile lui Peskov reprezintă cea mai puternică cerere de până acum din partea Kremlinului ca UE să-și anuleze sancțiunile în schimbul ca Rusia să reia livrările de gaz către continent.

Gazprom, monopolul de stat al gazelor din Rusia, a declarat vineri că va opri aprovizionarea cu gaz prin Nord Stream 1 din cauza unei defecțiuni tehnice, pe care a pus-o în seama dificultăților de reparare a turbinelor fabricate în Germania și în Canada.

UE a anulat deja unele sancțiuni împotriva Rusiei în mod explicit pentru a permite repararea turbinelor. Liderii europeni au spus că nimic nu împiedică Gazprom să aprovizioneze continentul cu gaze și au acuzat Rusia că își „armează” exporturile de energie.

Rusia încă furnizează gaz în Europa prin intermediul conductelor din era sovietică prin Ucraina, care au rămas deschise în ciuda invaziei, precum și prin conducta South Stream prin Turcia.

Dar Peskov a spus că Rusia nu poate relua complet aprovizionarea prin Nord Stream 1 până când Occidentul nu ridică sancțiunile. El a acuzat țările occidentale că au provocat „tulburări” prin negarea garanțiilor legale de la Gazprom că turbinele trimise pentru reparații vor fi returnate.

„Evident că viața se înrăutățește pentru oamenii de rând, oameni de afaceri și companii din Europa”, a spus Peskov. „Desigur, oamenii obișnuiți cu confortul, din aceste țări, vor avea tot mai multe întrebări pentru liderii lor.”

Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a fost și mai explicit duminică, după ce cancelarul german Olaf Scholz a anunțat un pachet de ajutoare de 65 de miliarde de euro pentru a atenua lovitura facturilor în creștere la energie.

Medvedev, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Germania „acţionează ca un dușman al Rusiei” susținând sancțiunile împotriva Moscovei și aprovizionând Ucrainei cu arme. „Au declarat război hibrid împotriva Rusiei”, a scris Medvedev pe Telegram. „Și acest bătrân se comportă surprins că nemții au niște mici probleme cu gazul.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News