Radu Tudor: E un coșmar. Prostia CNAIR se manifestă sub formă continuă pe A2

Radu Tudor atrage atenția că a început sezonul estival iar Autostrada Soarelui e plină de turiști, la care se adaugă tirurile cu cereale din Ucraina. În tot acest context CNAIR demarează „reparații banale” care puteau fi făcute foarte ușor primăvara, acuză Radu Tudor care spune că un drum de 2 ore de la Constanța la București s-a transformat în unul de 4.

„Prostia #CNAIR se manifesta sub forma continua pe A2.

A inceput sezonul estival cu trafic intens, in plus e plin de tiruri cu cereale din Ucraina. In tot acest timp, santiere de 2 lei pentru reparatii banale ce pot fi facute primavara, toamna sau noaptea creaza cozi kilometrice pe A2.

Iar in weekend e cosmar : in loc de 2 ore faci 4 intre Constanta si Bucuresti.

Practic, degeaba ai autostrada pentru ca Dorel CNAIR genereaza ambuteiaje cu mintea lui mica”, a tunat jurnalistul Radu Tudor pe pagina personală de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News