€ 5.0831
|
$ 4.3835
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:32 22 Oct 2025 | Data publicării: 22:32 22 Oct 2025

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Reforma pensiilor magistraților nu trebuie privită cu suspiciune”
Autor: Alexandra Curtache

Grevele magistraților blochează sistemul. Ministrul Justiției  Fiecare independență cere și responsabilitate Sursa Foto: Agerpres
 

Ministrul Justiției pledează pentru încredere în procesul de reformă: „Ne interesează să răspundem aşteptărilor cetăţenilor, aici nu cred că există divergenţe”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri seară, într-o intervenţie telefonică la B1 TV, că nu trebuie privită cu suspiciune ideea constituirii unui grup de lucru pentru revizuirea legii privind pensiile magistraţilor. Oficialul a subliniat că un astfel de mecanism poate produce rezultate pozitive, amintind experiența pozitivă a Ministerului Justiției cu alte grupuri similare.

„Grupuri de lucru există absolut în toate instituţiile şi sunt foarte productive, cel puţin în Ministerul Justiţiei să ştiţi că avem rezultate pe grupuri de lucru foarte eficiente şi foarte profesioniste”, a afirmat Marinescu.

Ministrul a explicat că scopul principal al unui astfel de demers este obținerea unei reforme coerente, constituționale și acceptate de toate părțile implicate.

„Constituționalitatea proiectului este esențială”

Radu Marinescu a precizat că problema reală nu constă în voinţa Guvernului şi a coaliţiei de a realiza reforma, ci în respectarea criteriilor de constituţionalitate.

„Nu aceasta este problema, că în momentul de faţă îşi doresc Guvernul şi coaliţia să realizeze acest obiectiv. Asta este o certitudine. Problema este legată de constituţionalitatea care este absolut necesară, indiferent cum am privi lucrurile, din perspectivă emoţională sau juridică”, a subliniat ministrul.

El a explicat că, indiferent de opinia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) asupra proiectului, chiar şi în cazul unui aviz negativ, acesta are caracter facultativ şi nu ar bloca etapele următoare ale procesului legislativ.

„Dacă el va fi negativ, dar va fi, atunci, având caracter facultativ, nu impietează asupra paşilor următori de evaluare constituţională pe care o poate face Curtea Constituţională asupra proiectului nostru”, a adăugat Marinescu.

Coaliția, unită în privința nevoii de reformă

Ministrul Justiției a ținut să sublinieze că există consens politic între partidele din coaliție cu privire la necesitatea reformei pensiilor magistraților, un subiect care a stârnit numeroase dezbateri în spațiul public.

„Partidele sunt de acord că e nevoie de o reformă privind pensiile judecătorilor şi procurorilor. Ne interesează ca această reformă să o putem face efectiv şi să răspundem aşteptărilor cetăţenilor, asta ne dorim cu toţii, aici nu cred că există divergenţe”, a spus ministrul.

„Grupurile de lucru - un model de eficiență în administrație”

În final, Radu Marinescu a reafirmat încrederea sa în eficiența grupurilor de lucru ca instrument de lucru administrativ și legislativ.

„Grupuri de lucru există absolut în toate instituţiile şi sunt foarte productive, cel puţin în Ministerul Justiţiei să ştiţi că avem rezultate pe grupuri de lucru foarte eficiente şi foarte profesioniste”, a reiterat el.

Ministrul a transmis un apel la dialog și încredere în procesul de elaborare a noii legi privind pensiile de serviciu ale magistraților, menționând că scopul final rămâne acela de a răspunde cerințelor societății și de a respecta principiile constituționale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 53 minute
Rețetă de waffles sărate - gustarea perfectă pentru copii și adulți
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Republica Moldova, în vizorul Rusiei? Avertismentul unui fost ambasador
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Alertă în Sectorul 5, la un fast-food dintr-un centru comercial! Alarmă falsă: De unde provenea mirosul
Publicat acum 1 ora si 46 minute
O româncă a intrat în greva foamei pentru soțul ei: „Viața unei persoane nu poate valora mai puțin decât un permis suspendat”
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Radu Marinescu, ministrul Justiției: „Reforma pensiilor magistraților nu trebuie privită cu suspiciune”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 20 Oct 2025
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 20 Oct 2025
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close