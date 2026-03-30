Rachetă balistică lansată din Iran, interceptată de NATO în spațiul aerian al Turciei

UPDATE: Interceptarea rachetei a fost între timp confirmată şi de purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, care a mai spus că Alianţa „este pregătită să facă faţă unor astfel de ameninţări şi întotdeauna va face tot ce este necesar pentru a-şi apăra toţi aliaţii”.

Prima rachetă iraniană lansată în direcţia Turciei a fost interceptată pe 4 martie deasupra provinciei mediteraneene Hatay, iar resturi ale rachetei interceptoare au căzut la aproximativ 65 de kilometri est de baza aeriană Incirlik, utilizată de NATO.

O a doua rachetă a fost interceptată pe 9 martie, iar unul dintre fragmentele acesteia a căzut lângă oraşul Gaziantep, la 170 de kilometri est de aceeaşi bază.

Al treilea incident a avut loc pe 13 martie. În acest caz nu au fost precizate localizări privind căderi de resturi ale rachetei iraniene sau ale rachetei interceptoare, dar au fost auzite sirenele de raid aerian în oraşul Adana, tot în apropiere de Incirlik, iar pe reţelele de socializare au fost distribuite imagini cu un corp luminos pe cer.

Turcia a protestat vehement după aceste incidente, dar Iranul neagă că ar fi lansat rachete în direcţia teritoriului turc şi a promis să investigheze cazurile.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat pe 14 martie că omologul său iranian, Abbas Araqchi, l-a asigurat că Teheranul nu a efectuat atacurile. „Discutăm cu ei discrepanţa dintre afirmaţiile lor şi realitate”, a mai spus atunci ministrul turc, notează Agerpres.

Știre inițială

Ministerul turc al Apărării a anunțat, luni după-amiază, că forțele NATO au neutralizat o rachetă balistică provenită din Iran.

„O rachetă balistică, despre care s-a constatat că a fost lansată din Iran și a intrat în spațiul aerian turcesc, a fost neutralizată de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei.

Toate măsurile necesare sunt luate în mod decisiv și fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate asupra teritoriului și spațiului aerian al țării noastre, iar toate evoluțiile din regiune sunt monitorizate îndeaproape, acordându-se prioritate securității noastre naționale”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului turc de Apărare.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralization of ballistic munition. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2026

Este al patrulea incident de acest gen de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, din 28 februarie.

