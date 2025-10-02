Putin s-a aprins după declarațiile lui Nicușor Dan: Georgescu „nu poate fi interzis”

La doar câteva ore după ce președintele României, Nicușor Dan, a susținut la Copenhaga o conferință de presă în marja reuniunii Comunității Politice Europene, unde a prezentat liderilor europeni raportul procurorului general Alex Florența privind acțiunile fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, președintele rus Vladimir Putin a sărit în apărarea lui Georgescu.

Acesta a comentat situația fostului candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, afirmând că "încercările unor țări de a limita opoziția politică nu dau rezultate". Putin a făcut aceste declarații în cadrul sesiunii plenare a forumului „Valdai”.

„Unele țări încearcă să interzică opoziția politică, care deja câștigă mai multă legitimitate și mai multă încredere din partea alegătorilor. Știm, s-a întâmplat. Dar asta nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează", a spus Putin, scrie Tass.

Vladimir Putin, val de acuzații

El a acuzat elitele europene că se îndepărtează de voința cetățenilor.

„Establishment-ul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelăciune directă față de propriii cetățeni, tensionează situația pe plan extern, folosește orice șiretlicuri interne – tot mai des la limită, dacă nu chiar dincolo de lege. Dar nu se pot transforma la nesfârșit procedurile democratice de vot într-o farsă, nu se poate manipula voința poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România”, a accentuat liderul rus.

El a mai acuzat că astfel de procese s-ar observa "în multe țări" și a susținut că voința cetățenilor acestor țări este "simplă": „Să lase conducătorii să se ocupe de problemele cetățenilor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții acestora, și nu să alerge după chimere”.

Putin își apără, de fapt. omul?

Reamintim că președintele României a vorbit recent despre fostul candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, confirmând implicarea acestuia într-o rețea care ar fi facilitat manipularea alegerilor din partea Rusiei.

Întrebat dacă are certitudinea că fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost „omul rușilor”, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Da”.

De-a lungul timpului, Călin Georgescu a fost descris de mulți ca fiind pro-rus, mai ales pentru că a părut că împărtășește multe idei ale președintelui rus. Spre exemplu, în 2022, Călin Georgescu a vorbit despre scutul antirachetă de la Deveselu, susținând, de fapt, aceeași impresie ca cea a președintelui rus Vladimir Putin.

Călin Georgescu este inculpat într-un dosar în care este acuzat de promovarea ideologiilor legionare. Procesul său a fost amânat marți, 30 septembrie, pentru a doua oară. Din februarie, Georgescu se află sub control judiciar, cu restricții clare privind deplasările în străinătate și publicarea de conținut pe rețelele sociale care ar putea fi considerat legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Dacă va fi găsit vinovat, pedeapsa prevăzută de lege este între 6 luni și 3 ani de închisoare sau amendă.

În paralel, Georgescu mai este anchetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar. Aceste acuzații se pot pedepsi tot cu închisoare de 6 luni până la 3 ani sau cu amendă. În total, Parchetul General a trimis în judecată 22 de persoane implicate, după ce membrii grupului condus de Potra au fost opriți de poliție în timp ce se deplasau spre București.