Putin, PĂRĂSIT de "vedetele" sale, după ce a invadat Ucraina. Noi DEMISII la televiziunile de stat din Rusia

Mai mulți jurnaliști de televiziune ruși au demisionat de la televiziunile de stat, după ce Rusia a invadat Ucraina. Prezentatoarea TV Janna Agalakova, în vârstă de 56 de ani, nu va mai apărea la postul de televiziune Pervîi Canal, după ce a lucrat ani buni la acest post de televiziune, cunoscut pentru propaganda pe care o face în favoarea Kremlinului.

Jurnalistul Roman Super a fost cel care a anunțat că Janna Agalakova a demisionat de la Pervîi Calanl. Potrivit bărbatului, după protestul redactorului Marina Ovsyannikova, care a ieșit în direct cu o pancartă pe care scrie că rușii sunt mințiți în privința războiului din Ucraina, jurnaliștii își părăsesc locurile de muncă în masă.

VEZI ȘI: Marina Ovsiannikova, jurnalista care l-a sfidat pe Putin, eliberată din arest. Ce pedeapsă a primit pentru că a spus NU războiului din Ucraina

„Prietenii de la Pervîi Canal spun că, după discursul lui Ovsyannikova, a fost o agitație groaznică în redacție. Toți cei care vin la muncă sunt examinați cu atenție”, a spus Roman.

El a vorbit și despre plecarea lui Vadim Glusker de la NTV. Serviciul de presă al postului de televiziune a confirmat informația. S-a dovedit că prezentatorul în vârstă de 51 de ani a demisionat pe 2 martie, invocând probleme de sănătate.

Prezentatoarea Janna Agalakova a muncit 16 ani la Pervîi Canal

Janna Agalakova, în vârstă de 56 de ani, și-a dedicat 16 ani din viața ei muncind la Pervîi Canal. Ea a găzduit edițiile de zi și de seară ale știrilor, precum și programele Time și Nighttime.



Vadim Glusker a lucrat la NTV în diferiți ani pentru programele Segodnya, Itogi, The Other Day, Country and World, Accents of the Week, Results of the Week. Ultimul reportaj al lui Vadim Borisovich a fost difuzat pe canalul TV pe 26 februarie, scrie Starhit.ru.

Zilele trecute, și Lilia Gildeeva, în vârstă de 45 de ani, a părăsit canalul NTV. Jurnalista a semnat documentele pe când era deja în străinătate. Ea a ținut secretă locația ei exactă. Această informație a fost confirmată de reprezentanții canalului, transmite RIA Novosti.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News