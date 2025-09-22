Putin îi propune lui Trump o prelungire a pactului privind controlul armelor nucleare

Președintele rus Vladimir Putin i-a propus luni omologului său american Donald Trump un acord privind controlul armelor nucleare, care ar prelungi cu un an ultimul tratat care limitează arsenalul nuclear al ambelor țări, în timp ce Moscova și Washingtonul discută despre pașii următori, potrivit Reuters.

Rusia și Statele Unite dețin de departe cele mai mari arsenaluri nucleare din lume. Ultimul tratat rămas între ele, care limitează numărul acestor arme, urmează să expire pe 5 februarie anul viitor.

Tratatul New START reglementează armele nucleare strategice - concepute pentru a lovi centrele de putere militară, economică și politică ale adversarului - și plafonează numărul focoaselor desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte. Ambele țări riscă să depășească acest prag dacă tratatul nu va fi prelungit sau înlocuit.

Putin, presat să pună capăt războiului din Ucraina

Putin, care a afirmat că propunerea sa servește intereselor neproliferării globale și ar putea stimula dialogul cu Washingtonul privind controlul armamentului, a fost supus presiunii lui Trump de a accepta încheierea războiului din Ucraina - idee pe care Moscova o consideră doar una dintre multiplele probleme de securitate care au dus tensiunile Est-Vest la cel mai ridicat nivel de la Războiul Rece încoace.

Oferta, făcută într-un moment în care Ucraina încearcă să-l convingă pe Trump să impună sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, a fost făcută publică de Putin la o ședință a Consiliului său de Securitate.

„Rusia este pregătită să continue respectarea limitelor numerice centrale prevăzute de Tratatul New START timp de un an după 5 februarie 2026”, a declarat președintele rus.

„Ulterior, pe baza analizei situației, vom lua o decizie cu privire la menținerea acestor restricții voluntare autoimpuse.

Considerăm că această măsură va fi viabilă doar dacă Statele Unite vor acționa într-un mod similar și nu vor lua măsuri care să submineze sau să încalce echilibrul existent al capacităților de descurajare”.

Propunerea pare a fi o schimbare unilaterală de politică a Moscovei, care până acum a insistat că va discuta astfel de probleme cu Washingtonul doar dacă relațiile generale - afectate de diferențele profunde privind războiul din Ucraina - se vor îmbunătăți.

Negocierile pentru revizuirea tratatului încă nu au început

Cu puțin peste patru luni înainte de expirarea Tratatului New START, diferențele legate de Ucraina au făcut ca Rusia și Statele Unite să nu înceapă discuțiile privind reînnoirea sau revizuirea tratatului, deși Trump a declarat că își dorește un nou acord privind controlul armamentului nuclear, inclusiv cu China.

Beijingul a respins ideea de a fi inclus în acest acord.

Putin a spus că Rusia va monitoriza activitățile nucleare și de apărare ale Statelor Unite, acordând o atenție deosebită planurilor Washingtonului de consolidare a apărării antirachetă și ideilor de a desfășura interceptoare de rachete în spațiu.

„Vom acționa pe baza presupunerii că implementarea practică a unor astfel de acțiuni destabilizatoare ar putea anula eforturile noastre de a menține status quo-ul în domeniul START”, a declarat Putin.

„Vom răspunde în consecință”, a mai spus el.