Analistul politic Bogdan Chiriac l-a întrebat pe președintele PSD Marcel Ciolacu dacă are în vedere intrarea la guvernare alături de PNL și UDMR, în cazul în care USR va fi scos.

"Există tot mai mult posiblitatea ca USR să plece sau să fie scos de la guvernare și lucrul ăsta se poate întâmpla și dacă DNA va începe o anchetă penală împotriva lui Dan Barna. Cred că va încerca să rămână pe funcție, dar nu cred că o să poată. În această situație, aveți în vedere, din toamnă, ca PSD să intre la guvernare alături de PNL și UDMR?", a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

Răspunsul lui Marcel Ciolacu

"Cred că cel mai îndreptățit să vă răspundă la aceste întrebări este artizanul Guvernului său, respectiv domnul președinte al României, domnul Klaus Iohannis.

Dânsul a încălcat spiritul Constituției, nu a respectat nicio regulă democratică, și-a dorit acest Guvern și vedem performanța Guvernului. Totuși, oamenii așteaptă performanță administrativă.

Partidul Social Democrat a câștigat alegerile, am venit cu o propunere mai mult decât acceptabilă, în persoana domnului Rafila, mai ales în această perioadă de pandemie, dar atunci ni s-a refuzat acest lucru, s-a creat această alianță de dreapta. Să-și gestioneze domnul Iohannis alianța de dreapta.

Dacă se modifică componența Coaliției care formează Guvernul României, vom sta de vorbă în acel moment. Dar eu nu cred că e exclus să avem și alegeri anticipate", a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Dan Barna, reclamat de DLAF la DNA. Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene

Două proiecte în care a fost implicat şi vicepremierul Dan Barna au fost reclamate de Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) la DNA, pentru suspiciuni de fraude cu fonduri europene. În luna martie, Barna a fost audiat de DLAF, însă atunci liderul USR-PLUS spunea că nu a fost nicio concluzie, dar şi că "inspectorii s-au declarat mulţumiţi".

„Nu am fost invitat la audiere, cu excepția celei de acum o lună și jumătate, pe care chiar eu am anunțat-o. Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident mă voi retrage. Acesta este un lucru firesc. Mă voi retrage, în măsura în care se va porni o măsură penală în ceea ce mă privește. Nu vreau să vorbim despre un viitor care nu o să existe, pentru că, nefiind nicio faptă asupra căreia să am eu personal îndoială, nu văd de ce am discuta scenarii care nu se vor realiza”, a spus, marți după-amiază, Dan Barna, lider USR PLUS.

„Până în acest moment nu am nicio informație oficială de la DLAF privind implicarea mea în vreo notă de constatare care să fie trimisă la DNA. Am încredere că nu au ales să anunțe în presă înainte să mă informeze și pe mine”, scrisese anterior Dan Barna pe contul de Facebook.

