Proteste în Franța, înainte de alegeri. Chirieac: "Europa ar fi zguduită. Am rămâne doar cu Germania"

Sâmbătă, în toată Franța, au fost proteste masive, mulți francezi ieșind în stradă cu mesaje împotriva lui Marine le Pen. Analistul Bogdan Chirieac a comentat demonstrațiile care au loc în Franța, cu doar o săptămână înainte de votul care va desemna ocupantul scaunului de la Palatul Elysée.

"Franța nu se dezminte. Franța înseamnă deschidere, e o superputere mondială în domeniul culturii, este un model de urmat pentru Europa și pentru restul lumii, iar doamna Marine le Pen chiar nu are a fi președinte al Franței pornind de la convingerile sale care nu sunt nici pro europene, nici în interesul colaborării. Știți foarte bine că dânsa și partidul său sunt priviți ca fiind din zona extremistă. Dacă dânsa ar ajunge președinte al Franței, cu siguranță toată Europa ar fi zguduită, cu atât mai mult, cu cât, din mare nefericire, Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană, cel puțin pentru o vreme. Practic, am rămâne doar cu Germania, pentru că doamna Marine le Pen ar urma să se opună imigrației, integrării europene, probabil s-ar opune și alocării de fonduri către Europa de Est. Asta dând deoparte convingerile sale politice apropiate de Vladimir Putin, dar mă rog, eu cred că vorbim la timpul trecut deja, cred că lucrurile s-au schimbat aici. Eu cred că primul lucru pe care-l va face dacă ar fi să ajungă președinte, ar fi să-l repudieze pe Vladimir Putin. Consider că lumea are deja suficientă presiune acum, ca să nu mai existe una suplimentară, de acolo de unde are nevoie de un enorm sprijin," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3.

Chirieac: "Nu ai cum să oprești Franța. Macron a fost extraordinar ca om politic în conflictul din Ucraina"

Întrebat dacă protestele care au loc în toată Franța ar mai putea schimba ceva în privința votului privind desemnarea viitorului președinte al Franței, analistul a continuat:

"Cred că francezii sunt foarte deschiși la astfel de proteste. Vedeți, e un festival autentic al democrației acolo: unii protestează pentru ecologie, unii pentru politică, alții pentru probleme locale. Asta este Franța. Nu ai cum să oprești Franța. Baricada face parte din cultura franceză. Eu sper că domnul Macron să nu aibă probleme în a fi ales în al doilea mandat, mai ales că indiferent ce s-ar spune, a fost extraordinar ca om politic european în conflictul din Ucraina. A păstrat un canal de dialog până în ultimul moment cu Vladimir Putin. Practic l-a îndepărtat pe 'nebunul de la Kremlin' de butonul nuclear. Acesta este meritul lui Emmanuel Macron," a mai spus Chirieac.

