Proteste masive în Austria la adresa vaccinului și a restricților - 20.000 de oameni au ieșit în stradă

Mii de persoane - circa 20.000, potrivit poliţiei - au protestat sâmbătă la Viena la adresa restricţiilor impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus şi a vaccinării obligatorii, care va intra în vigoare în februarie 2022, transmite EFE, citat de Agerpres.



Protestul, convocat de Partidul Libertăţii din Austria (FPO, de extremă dreapta), a reunit persoane care neagă existenţa coronavirusului, susţinători ai teoriilor conspiraţiei, fundamentalişti creştini şi simpatizanţi ai extremei drepte, care au calificat la unison vaccinarea obligatorie drept "dictatură", scrie sursa citată.



Această idee este susţinută şi de liderul FPO, Herbert Kickl, care în ultimele zile a dat asigurări - prin intermediul reţelelor sociale - că partidul său nu este împotriva vaccinurilor anticoronavirus, ci împotriva vaccinării obligatorii.

Now that’s a protest!



Austria rises up against the mandate madness being inflicted upon them.



Godspeed good people . pic.twitter.com/Vg0T1neDZ6