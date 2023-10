Proteste de amploare în Bulgaria. Au blocat autostrăzile și o trecătoare prin Balcani pentru a opri Guvernul să închidă zone miniere / Video

Manifestanţi bulgari au continuat duminică acţiunile de blocare a unor principale artere rutiere, într-o acţiune de protest împotriva planurilor guvernului de la Sofia de a închide termocentralele pe cărbune pentru a se conforma exigenţelor europene privind tranziţia energetică, relatează agenţia DPA.



Protestatarii au blocat drumul E79 către Grecia, autostrada Trakia care duce spre Marea Neagră şi Istanbul, încă o şosea care leagă Bulgaria de la est la vest, precum şi o trecătoare prin Munţii Balcani, oprind astfel traficul către Grecia şi Turcia şi provocând ambuteiaje.

Miners have blocked Bulgaria's highways to protest the closure of the country's largest coal-fired power plants. pic.twitter.com/OqU0OyJNgw