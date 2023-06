Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM, a vorbit despre prelungirea programului IMM Invest Plus, în contextul războiului.

Întrebat ce se va întâmpla cu programul IMM Invest Plus, care expiră la data de 31 decembrie 2023, directorul FNGCIMM a declarat:

„Din ultima ședință pe care am avut-o cu board-ul, unde au fost invitați și cei de la Comisia Europeană, practic, această schemă de cadru temporar e clar că o să fie prelungită, pentru că este valabilă pe perioada războiului. Din păcate, războiul nu cred că se va încheia anul acesta, deci sigur, în ultima lună se va prelungi cadrul temporar. Din punctul nostru de vedere, vedem că am ajuns la jumătatea anului și aici ar trebui suplimentarea bugetului, pentru că, așa cum am spus, este cel mai important parteneriat public-privat și cel mai sustenabil instrument financiar. Așa cum v-am spus, zece miliarde de euro, aproape unsprezece miliarde de euro, bani ai instituțiilor financiar-bancare, sunt deja infuzați în economia României. O să vedem la impactul fiscal că acest program, practic, a dus la ceea ce numesc eu acea creștere de 6%, un record.

O să vedeți că cifrele ne arată asta, noi am făcut acest impact fiscal, băgând în anul 2021, în bazele noastre de date, toate întreprinderile care au beneficiat de IMM Invest. În 2022 am introdus celelalte date din 2021 și, practic, astăzi putem prezenta cifrele după 3 ani de implementare IMM Invest, unde gradul de default este subunitar (0,11%), în condițiile în care gradul de default pe piața din România este de 2,73%. Deci rezultă o valoare maximă a garanțiilor executate de numai 1,2 miliarde de lei, ceea ce este de aproape 70 de ori mai mică decât impactul fiscal direct”.

„Tot pe cele 74.000 de IMM-uri, fiind în cel de-al treilea an, avem un grad de plată de 50 de milioane de lei. Acesta este foarte mic și se realizează din fondul capital de risc la nivelul programului, deci nu intrăm în garanția statului, cum ar veni. Din punct de vedere al impactului fiscal, eu aș insista pe numărul locurilor de muncă. Companiile care au beneficiat, cele 74.000, în cei 3 ani de zile au crescut numărul de salariați, într-un context de criză pandemică, economică și geopolitică. Cele 74.000 de IMM-uri, la data aplicării, aveau un număr de 650.000 de locuri de muncă, iar în prezent înregistrează 680.000 de locuri de muncă”, a mai precizat Dumitru Nancu.

