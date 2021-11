Profesor reputat, Doctor Honoris Causa la Universitatea de Vest Timișoara

Născut în Arad, România, Edward N. Luttwak este autor al mai multor cărți și articole pe teme de grand strategy, relații internaționale și geoeconomice. Printre acestea se numără: Strategy: The Logic of War an Peace, The Grand Strategy of the Byzantine Empire, The Grand Strategy of the Roman Empire from the First Century AD to the Third.

George Maior: „dezbaterile vor lua o formă practică”

Cu această ocazie, ambasadorul României în Regatul Hașemit al Iordaniei, E.S. George Cristian Maior, a susținut o alocuțiune video în care a salutat acordare titlui de Doctor Honoris Causa domnului Luttwak și a evocat relația strânsă pe care acesta o are cu România și mediul academic român.

Totodată, ambasadorul Maior a subliniat capacitatea acestuia de a înțelege evoluțiile și dinamicile secolului XXI și rolul important pe care profesorul Luttwak îl are în evoluția domeniului relațiilor internaționale. În același discurs, și-a exprimat încrederea pe care o are că, prin implicarea profesorului Luttwak în dezbaterile teoretice din cadrul Universității de Vest, acestea vor lua și o formă practică.

În final, ambasadorul Maior a precizat că România a avut de-a lungul isoriei un Grand Strategy prin faptul că a supraviețuit, într-o zonă de confluență, mai multor imperii și forțe puternice, însă, în secolul XXI, este momentul să conceptualizăm mai mult o definiție a intereselor noastre de securitate, prosperitate și stabilitate, în lumina unei mari strategii elaborate inteligent (Grand Strategy), la nivelul statului.

La eveniment au participat membri ai mediului academic, dar și personalități din domeniul diplomatic și militar, anunță un comunicat al Ambasadei României la Amman.