Profesor de matematică, siderat de conducerea Liceului ”Nicolae Iorga” din Nehoiu: Cine sunt directorii care au ajuns la putere

”Mă numesc Claudiu Corcodel și sunt profesor de matematică, titular al Liceului Teoretic ”Nicolae Iorga” din orașul Nehoiu, județul Buzău. Sunt doctor în matematică, doctorat obținut la Universitatea Politehnica din București, tată a doi minori, elevi ai acestui liceu, iar momentan ocup și funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Buzău.

Am condus liceul din Nehoiu aproximativ 10 ani, pe durata a două mandate ocupate prin CONCURS. Ceea ce vă voi relata în continuare nu se referă la persoana mea, întrucât nu mă interesează sub nicio formă să mai conduc liceul sub această guvernare pe care o consider neserioasă și fără nicio legătură cu mult trâmbițata ”meritocrație” pe care o așteptam cei mai mulți dintre noi, însă îmi pasă de liceul în care îmi desfășor activitatea, de comunitatea în care trăiesc și în cadrul căreia îmi cresc copiii și de aceea mă adresez presei, ca ultimă redută într-un stat (încă) de drept. Atât eu, cât și colegii mei profesori am făcut, așa cum voi arăta în continuare, demersuri pe cale administrativă (inspectorat și minister) – fără succes – precum și în instanță, însă acestea din urmă durează extrem de mult și răul se petrece chiar în această perioadă și nu-l mai repară nimeni, chiar dacă justiția ne va da dreptate.

Pe scurt, la liceul nostru a fost numită, începând cu 11 ianuarie 2021, o ”echipă” managerială formată din director – Voinea (Stan) Cătălina Maria (PNL), respectiv director adjunct – Tănăsescu Cristina Florentina (USR). Liceul nostru are peste 800 de elevi și preșcolari (815) de la grădiniță până la clasa a XII-a. Sunt peste 80 de salariați dintre care 63 cadre didactice, restul personal didactic auxiliar și nedidactic. Peste 30 dintre colegii mei au studii la universități serioase și gradul didactic I, iar 9 dintre aceștia sunt membri ai Corpului Național de Experți în Management Educațional. Cu toate acestea, inspectorul școlar general interimar de BZ, Ionel Meiroșu, inginer de profesie, pe un algoritm cunoscut doar de el și de șefii lui de partid a numit în funcțiile de conducere de la liceul nostru două apropiate ale dumnealui, lipitoare de afișe. Aceste profesoare nu s-au remarcat prin nimic la catedră și nu este doar părerea mea, ci a majorității colegilor profesori și a comunității în care trăiesc. Poate că au ”merite” la partid, dar nu la catedră... Mai mult, cele două domnițe au doar gradul didactic II, iar la momentul numirii lor pe funcții, inspectorul general a încălcat însăși legea educației naționale, L1/2011 republicată, întrucât niciuna dintre membrele de partid nu era expertă în management educațional. Directoarea nu este nici acum expertă în management educațional, iar adjuncta și-a completat CV-ul ulterior emiterii deciziei de numire în funcție (07.01.2021)”, spune Claudiu Corcodel într-o scrisoare deschisă.

”Directoarea numită de PNL are doar gradul didactic II, ceea ce nu este ilegal, ci doar imoral, având în vedere că trebuie să ”conducă”, chiar să verifice zeci de colegi mult mai instruiți decât ea. De asemenea, directoarea interimară nu este expertă în management educațional, iar asta nu mai este doar imoral, ci și nelegal, 9 dintre profesorii liceului îndeplinind această condiție impusă de însăși Legea Educației Naționale. Ambele domnițe au picat gradele didactice, luându-le din mai multe încercări...”, mai notează profesorul.

”De neimaginat într-un stat de drept este faptul că Voinea, directoarea liceului, împreună cu inspectorul școlar general, Meiroșu Ionel ... AU DESFIINȚAT ÎN URMĂ CU DOUĂ LUNI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI, pentru a nu se mai ”încurca” de acesta, iar în momentul de față liceul este condus după bunul plac al celor doi. Conform legii, Consiliul de Administrație al liceului este organul de conducere al instituției, nu directorul, nu inspectorul general sau ministrul. Toate hotărârile esențiale funcționării școlii trebuie luate de Consiliul de Administrație, iar acest grup organizat din care fac parte directoarele și inspectorul general pur și simplu a desființat ORGANUL DE CONDUCERE al instituției. Cheltuieli, buget, stabilirea scenariului (pandemic) de funcționare a liceului, angajări, demiteri, organizarea examenelor naționale etc., toate sunt, PRIN LEGE, atribuțiile Consiliului de Administrație, nu ale directorului, însă grupul organizat despre care vorbesc a îndepărtat cu intenție Consiliul de Administrație (pe scurt CA) și ”stăpânește” școala după bunul plac. Povestea privind CA nu se rezumă la atât, ci devine de-a dreptul absurdă, desprinsă parcă din Kafka: în anul 2021, într-o Românie pe care o considerăm stat de drept, acest grup organizat nu doar că a deturnat conducerea liceului, desființând în mod nelegal Consiliul de Administrație ci, atenție, DE 2 LUNI LICEUL NOSTRU NU ARE CONSILIU DE ADMINSTRAȚIE, ADICĂ DIRECTOAREA ÎMPREUNĂ CU INSPECTORUL GENERAL NU AU CONSTITUIT UN NOU CONSILIU!”, se mai arată în scrisoare.

GĂSIȚI AICI MAI MULTE DOCUMENTE ATAȘATE:

1

2