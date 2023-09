„Am o experiență destul de mare de a face prescripție de medicamente. De la început vreau să stabilim câteva lucruri:

În primul rând, nu-mi place deloc sintagma: „Statul să dea”, „Casa să dea”. Nu! Noi dăm. Noi suntem cei care furnizăm statului prin impozite și prin dări banii care sunt folosiți de toți, tot noi, adică de pacienți când suntem pacienți.

Al doilea lucru, aș sublinia din ce a spus doamna director, este o recomandare și am susținut să fie recomandare, nu cu titlul de punitiv și eu sunt cel care am primit o scrisoare de la Casa Națională la sfârșitul anului 2022 când eu am prescris peste 90% biosimilare.

Eu fac distincția foarte mare între generic și biosimilar. S-a subliniat aici, medicamentul generic este o moleculă relativ simplă care poate să fie produsă și pe vapor. De asta unele generice intră într-o zonă de semn de întrebare. Dacă la genericul respectiv am o companie farmaceutică în care eu am încredere sau măcar să fie o țară la care să știu că se respectă riguros termenul de calitate, atunci eu genericul acela îl folosesc. Dacă nu, atunci mă gândesc.

Vă rog să mă scuzați, am făcut referirea la perioada comunistă pentru că Dacia pentru export și Dacia pentru români era cu totul alta. Prednisone-ul care se folosea la vremea respectivă, și cred că toți cei de aici am folosit Prednisone, eu pe vremea comuniștilor îl titram pe semn clinic la pacient, adică în cele 5 mg de Prednistone pe care le scria pe pastilă, erau poate două, trei miligrame, dar cinci niciodată.

De asta am vrut să facem distincția. Tehnologia pentru un biosimilar este foarte complexă. Nu poate nimeni să se încumete să facă un biosimilar dacă nu are exact tehnologia care trebuie.

Am fost, din cauza acestei situații, extrem de reticent la început în folosirea biosimilarelor. Pe patologia pe care o tratez eu, adică patologia digestivă, boala inflamatorie cronică intestinală, primele date care le primise erau date de extrapolare din patologia reumatică și ni se dădeau date de eficacitate referitoare că în poliartrita reumatoidă merge la fel dacă e așa și așa și eu nu am crezut.", a spus Prof. Dr. Mihai Diculescu.

„Boala aceasta este atât de complicată"

„Treptat mi-am căpătat propria mea experiență și vă spun cu toată onestitatea că nu am remarcat niciun fel de modificare și că eu cred că maniera pe care a abordat-o Casa cât și Ministerul, de a încuraja folosirea de către biosimilare, este drumul cel corect pentru că eu folosind biosimilarele, mi-am dat seama că aici nu există coeficient de eroare. Perfectă similitudine pe boala pe care o tratez eu care e o boală foarte complicată.

Boala aceasta este atât de complicată încât dacă nu ești atent și nu administrezi medicamentul care trebuie, la momentul care trebuie și în doza care trebuie, pacientul rămâne fără colon sau rămâne chiar fără viață. Adică poate să moară pacientul, poate să i se scoată tot colonul, sau să i se scoată intestinul subțire, ceea ce este foarte, foarte rău.

Deci experiența mea personală, nu ce spun datele din literatură, m-au convins că să fiu la sfârșitul anului 2022 unul dintre cei care am prescris mai multe biosimilare pe patologia digestivă. Sigur că în clipa de față sunt în situația extrem de favorabilă pe patologia inflamatorie digestivă să am o paletă largă de medicamente pe care le folosesc, motiv pentru care încerc să individualizez la fiecare pacient ce medicament să aleg, dar în momentul în care am un biosimilar, eu folosesc biosimilarul.

În momentul în care aleg un biosimilar eu totuși rămân pe biosimilarul acela, adică am prescris un biosimilar de la un producător, nu mai schimb între ele, rămân pe acel biosimilar. Atunci am certitudinea că obțin același efect terapeutic.”, a spus Prof. Dr. Mihai Diculescu la conferința “Importanța medicamentelor biosimilare și generice”, organizată de Sandoz Pharmaceuticals.

