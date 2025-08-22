Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului

În prima jumătate a anului 2025, numărul comenzilor pe eMAG a crescut pe toate segmentele categoriei, de la pământ sau îngrășământ, la piscine, grătare, compostoare sau sisteme de irigații. Cea mai mare creștere a fost înregistrată pentru uneltele și utilajele de grădinărit, unde vânzările s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut.

Mulți clienți au ales să își planteze propriile grădini de legume sau flori, comenzile crescând pe acest segment cu 26% în perioada de referință, o evoluție similară fiind înregistrată pentru îngrășăminte, pesticide sau pământ. În același timp, comenzile pentru articole consumabile pentru grădinărit au crescut cu o treime.

Cele mai populare legume pe care oamenii le-au cultivat au fost tomatele din soiul „Inimă de bivol” sau gigant, castraveții cornichon, fasolea, leușteanul sau mărarul.

Pe segmentul amenajărilor, la cea mai mare căutare au fost gazonul și trifoiul pitic, dar și florile de piatră sau floarea-soarelui, în timp ce pentru decorare în topul comenzilor s-au aflat fântânile arteziene, bordurile separatoare, arcadele metalice sau pietrele decorative.

Și comenzile de grătare au crescut în perioada de referință cu 18%, cele mai populare fiind cele pe gaz, cele metalice pe cărbuni, plăcile de gătit, grătarele cilindrice cu capac, discurile din oțel sau modelele de grătare de unică folosință. La capitolul accesorii, clienții au comandat pastilele pentru foc, lichid de aprindere, chibrituri speciale pentru grătar, huse, aprinzătoare electrice și seturi de ustensile.

Șase din zece comenzi de articole de grădinărit au fost livrate în mediul urban, topul județelor fiind condus de București-Ilfov, urmat de Brașov, Timiș, Cluj și Constanța.

Topul celor mai comandate unelte și utilaje de grădinărit pe eMAG în prima jumătate a anului:



Mașină electrică de tuns iarbă/gazon



Scarificator și aerator electric



Robot de tuns gazon



Motocoasă



Tăvălug grădină



Cultivator manual



Mașină manuală de tuns iarbă/gazon



Pompă submersibilă



Pompă de stropit electrică



Aparat de spălat cu presiune



Drujbă pe benzină



Aspersor irigații

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.

