Problemele reale din învățământul universitar românesc: Sfaturi pentru tinerii care nu pot studia în străinătate

Prof. univ. dr. Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, a vorbit despre problemele din învățământul universitar românesc și a explicat că universitățile lucrează cu un număr minim de angajați, de la care se așteaptă performanță în cercetare

„Cum vedeți învățământul universitar astăzi? Care sunt principalele probleme, dificultăți ale învățământului universitar românesc?", a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Am fost mulți ani expert ARACIS și ca expert ARACIS aveai posibilitatea, atunci când mergeai într-o vizită, să vezi bucătăria internă a fiecărei universități. O anomalie doar! Angajați în universități sunt cam atâția cât prevede regulamentul: 50% plus 1.

Se lucrează cu angajați permanenți, număr minim admis, și se așteaptă de la aceștia să facă performanțe în cercetare, norma de cercetare a universitarului fiind similară cu norma de cercetare a cercetătorului dintr-un institut de cercetare - deși acela n-are normă didactică, cred că salarizarea acelui este și mai mare - la care intervine presiunea să avem studenți, cât mai mulți studenți, să vină dacă se poate gloată.

Nu putem nici să fim foarte duri cu ei că atunci se vor îndrepta către o altă universitate care îi privește mai prietenos - acesta este un alt termen din limba de lemn actuală", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

Sfaturi pentru tinerii care nu pot studia în străinătate

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a explicat că succesul în învățământul superior depinde mai mult de implicarea studentului decât de profesor și că, studenții care folosesc resursele disponibile pot ține pasul cu colegii din străinătate. De asemenea, aceasta a explicat că tinerii care învață în România au șanse mai mari de inserție socială și profesională.

„Sunt multe compromisuri. În primul rând, se face continuu departajarea între universități de stat și universități private. Vreau să vă spun că este total ilogică, de vreme ce toate universitățile de stat au linie cu plată. Care este deosebirea atunci? Niciuna!

Profit de întâlnirea cu dumneavoastră să spun ce aș fi vrut zilele trecute, dar m-am oprit la vreme. Treceam printr-un magazin oarecare și o tânără, care era cu spatele la mine, se plângea vânzătoarei pe care o cunoștea. Ceva în genul acesta: Prietenul ei este student la o universitate din străinătate, ea nu s-a putut duce pentru că mama ei nu-i poate plăti chiria și studiile, va pierde relația respectivă, familia aceluia o desconsideră pentru că ea nu are studii în străinătate.

Eram cât pe aici să mă întorc la fata aceea și să-i spun: „Fii foarte liniștită pentru că nu ai pierdut nimic. Având internetul tu poți să citești tot ce citește prietenul tău în străinătate și să înveți, pentru că în învățământul superior lucrurile depind nu atât de profesor, cât de student. Profesorul nu poate să facă miracole, el este ca antrenorul la nivelul acesta, ridică ștacheta și spune cam până unde ar trebui să sari pentru a deveni campion. Nu este ca învățătorul la ciclul primar".

Voiam să-i spun că: „De fapt, tu dacă vei citi, vei învăța și vei ține pasul și cu ceea ce i se cere lui, vei fi chiar în câștig, pentru că el, acolo, dacă nu este un supradotat care va fi foarte bun într-o lume a cercetării mai evoluată decât a noastră, tu vei avea mult mai multe șanse de inserție socială învățând în România, pentru că nu treci prin procesul acesta cumplit de aculturație, prin care trec studenții în străinătate. Și mai ia în calcul și faptul că vor fi preferați întruna băștinașii nativi din cultura respectivă atunci când vei căuta un loc de muncă potrivit", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

Orientarea tinerilor către profesii practice, esențială pentru piața muncii

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a vorbit despre importanța orientării și consilierii tinerilor către profesii practice, care nu necesită ani mulți de școală, deoarece acestea sunt foarte căutate pe piața muncii și satisfac nevoile de bază ale societății.

„Prin urmare, nu această dihotomie universități de stat - universități particulare contează. Ceea ce contează sunt calitatea, seriozitatea, dorința studentului de a învăța", a spus Sorin Ivan.

„Calitatea studentului... Sunt tot atâția studenți buni, ceva mai mult decât am fost noi, dar nu pe toți îi poți face oameni cu vocație de studiu și nici nu trebuie.

Referindu-ne în ansamblul învățământului, cred că ar fi foarte sănătos din partea noastră dacă ne-am ocupa de orientarea, de consiliera a tinerilor, așa cum se întâmplă în Germania, către profesii care nu reclamă ani mulți de școală, foarte căutate pe piață. Profesiile acestea electricieni, instalatori, constructori.

Nicio societate nu poate trăi fără ele și dacă ne gândim la acea piramida a trebuințelor umane a lui Maslow, toți avem nevoie de satisfacerea trebuințelor de bază: hrană, nevoia de siguranță. Aici este piața reală de muncă", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: