Probele DNA impotriva medicului Irinel Popescu, nule. Av. Cristian Winzer: Procurorul autorizase folosirea unor dispozitive de înregistrare prin încălcarea legii!

Probele obţinute de DNA cu ajutorul investigatorului şi colaboratorului sub acoperire ar fi fost obţinute fără mandat. Cristian Winzer, avocatul medicului Irinel Popescu, explică.

“Prin Decizia nr. 64/02 octombrie 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în Dosarul nr. 1796/1/2023, s-a stabilit ca "în procedura prevăzută de articolul 148 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum şi de articolul 150 alin. (5) din Codul de procedură penală, sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnică este obligatorie în cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul să poată folosi dispozitive tehnice de înregistrare, chiar dacă există un mandat de supraveghere tehnică de aceeaşi natură emis anterior, aceste dispoziţii legale instituind o procedură specială, derogatorie de la prevederile art. 139 din Codul de procedura penală."

Chestiunea astfel dezlegată nu reprezintă decât o reconfirmare a înseşi esenţei şi naturii textului de lege (text care era clar şi până la data pronunţării deciziei I.C.C.J), care pune capăt modului abuziv şi discreţionar în care (în anumite cauze) procurorul de caz obţinea probatoriu (şi nu orice probatoriu, ci probatoriu esenţial, pe care acuzarea îşi fundamenta atât necesitatea luării măsurilor preventive, cât şi înseşi soluţiile de trimitere în judecată a persoanelor cercetate şi acuzate de săvârşirea unor fapte penale).

Personal, am criticat în mod constant, clar şi dur (ultima dată chiar în dosarul penal instrumentat de D.N.A. împotriva domnului Prof. Dr. Irinel Popescu) dispunerea şi realizarea supravegherii tehnice (ca procedeu probator esenţial al acuzării) cu încălcarea condiţiilor legale imperative în materie.

"Procurorul de caz autorizase folosirea unor dispozitive tehnice de înregistrare fără sesizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi"

Aceasta în condiţiile obiective evidente în care (în cauză penală amintita) procurorul de caz autorizase folosirea de către martorul cu identitate protejată/colaborator sub acoperire şi de către investigatorul cu identitate reală a unor dispozitive tehnice de înregistrare fără sesizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi în vederea autorizării supravegherii tehnice (constând în supravegherea ambientală audio, video şi prin forografiere) şi în vederea emiterii/eliberării mandatelor de supraveghere tehnică. Adică prin încălcarea flagrantă a legii!

Toate probele obţinute în aceste condiţii (de obicei, pe durata unor luni întregi!) trebuie să fie (şi cu siguranţă vor fi!) confirmate a fi nule, fiind imposibil să mai fie folosite în procesul penal (mijloacele de probă trebuie excluse fizic din ansamblul material probator).

Din punctul meu de vedere, textul de lege incident a fost şi rămâne (mai ales reconfirmat fiind acum de către I.C.C.J.) extrem de clar: de fiecare dată când procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire/cu identitate reală să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, cât şi în situaţiile excepţionale (când folosirea unui investigator sub acoperire nu este suficientă pentru obţinerea datelor sau informaţiilor ori nu este posibilă) în care procurorul care supraveghează/ efectuează urmărirea penală autorizează folosirea unui colaborator (căruia îi poate fi atribuită o altă identitate decât cea reală), considera că este necesar ca investigatorul sub acoperire/cu identitate reală şi/sau acest colaborator "să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnica" – a se vedea dispoziţiile art. 148 alin. (3) şi (10) C.Pen. (ceea ce, revenind spre exemplificare la cauza penală care îl vizează pe distinsul domn profesor Irinel Popescu, nu s-a întâmplat în faza de urmărire penală!) – consecinţa trebuind a fi constatarea nulităţii probelor astfel obţinute şi, în consecinţă, imposibilitatea folosirii lor în procesul penal, conform dispoziţiilor art. 102 alin. (3) C.Proc.Pen”, a scris Cristian Winzer pe Facebook.

