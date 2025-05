Principele Radu: Membrii Academiei şi elita românească se străduiesc să îmbunătăţească viaţa generaţiilor viitoare

"Regina Margareta şi eu vă primesc, astăzi, la Palatul Elisabeta, pentru un eveniment (...) extrem de important pentru timpul prezent al ţării noastre. (...) Nu întâmplător această reuniune importantă are loc, pe 9 mai (...) contribuţia Academiei Române pentru mai mult de 150 de ani la cultura europeană şi eforturile extraordinare pe care intelectualii românii le-au făcut pentru a menţine ritmul dezvoltării atât a spiritului, cât şi a politicii, democraţiei şi libertăţii continentului nostru au fost remarcabile", le-a transmis Principele Radu membrilor Academiei Europaea şi Academiei Române, la o seară a Palatului Elisabeta dedicată celor două instituţii.



El a punctat că politica românească de la mijlocul secolului trecut a fost formată în principal de elita românească şi că în zilele noastre se încearcă continuarea moştenirii lor, uneori nefiind o sarcină uşoară.



La rândul său, Mircea Dumitru, vicepreşedinte al Academiei Române, a declarat că preşedintele acestui for şi cel al Academiei Europaea au semnat, vineri, un acord de colaborare între cele două instituţii prin care se înfiinţează un hub al Academiei Europaea la Bucureşti, ce are ca misiune o cercetare ştiinţifică, fundamentală şi aplicată, cu caracter interdisciplinar şi cu un accent aparte pe ştiinţele sociale şi umaniste.



"În Europa există câteva hub-uri. În partea aceasta a Europei, în partea răsăriteană a Europei sau centrală a Europei, există un hub la Budapesta şi începând de astăzi vom avea şi noi unul în România, care are o vocaţie regională, nu este doar una naţională, în sensul în care împreună cu colegi care lucrează în cercetare în ţările acestea ale Europei centrale şi răsăritene ne propunem o racordare mai puternică a spaţiului cercetării din România la spaţiu european. În acelaşi timp, o coincidenţă foarte frumoasă şi cu valoare simbolică face ca exact în ziua în care sărbătorim Europa, în ziua de 9 Mai, să putem înfiinţa şi această nouă structură", a adăugat Mircea Dumitru.



La rândul său, preşedintele Academiei Europaea, Donald Dingwell, a atras atenţia că diaspora constituie o parte specială a naţionalităţilor, care are un rol important de jucat.

