Prima rachetă spațială sud-coreeană a ratat plasarea unui satelit pe orbită - VIDEO

Racheta Korean Satellite Launch Vehicle II, supranumită "Nuri", a fost lansată de la Centrul Spaţial Naro din Goheung la ora locală 17:00 (08:00 GMT), lăsând în urma ei o coloană de flăcări. "S-ar zice că se ridică spre cer fără probleme", a declarat un comentator la postul naţional de televiziune.



După un zbor de câteva minute, racheta sud-coreeană a atins altitudinea de 600 de kilometri, limita inferioară a intervalului său de operare. Pe suprafaţa exterioară avea o emblemă reprezentând drapelul sud-coreean şi a transportat în spaţiu un satelit inactiv.

Cu toate acestea, prima rachetă spaţială dezvoltată integral în Coreea de Sud nu a reuşit să plaseze pe orbită acel satelit, a anunţat preşedintele Moon Jae-in.



Lansarea şi desfăşurarea celor trei faze de desprindere ale treptelor rachetei "Nuri" au funcţionat aşa cum era prevăzut, la fel şi separarea încărcăturii utile, însă "plasarea pe orbită a satelitului dezactivat rămâne o misiune neîndeplinită", a precizat preşedintele sud-coreean, care a asistat la această lansare.



"Deşi nu şi-a atins perfect obiectivele, am realizat progrese foarte frumoase cu această primă lansare", a adăugat şeful statului sud-coreean, care a anunţat că o nouă tentativă ce vizează lansarea unei misiuni similare va avea loc în mai 2022.



"Ţările care se află în fruntea sectorului tehnologiilor spaţiale se vor afla şi în avangarda viitorului. Iar noi nu sosim prea târziu în acest sector pentru a reuşi acest lucru", a mai spus preşedintele Coreii de Sud.



Aplauze şi ovaţii au răsunat puţin mai devreme în centrul de control al misiunii în timp ce zborul se desfăşura conform planurilor şi părea să fie un succes.



În Adunarea Naţională, parlamentarii sud-coreeni şi-au întrerupt lucrările pentru a urmări lansarea.



Inginerii sud-coreeni au avut nevoie de zece ani pentru a dezvolta o rachetă proprie cu trei trepte, un proiect care a beneficiat de o finanţare de 1,46 miliarde de euro. Prima treaptă are patru propulsoare cu o greutate totală de 75 de tone, a doua are un propulsor de 75 de tone, iar treapta a treia beneficiază de un motor de şapte tone. Întreaga rachetă cântăreşte 200 de tone şi are o lungime de 47,2 metri.



Coreea de Sud este cea de-a 12-a economie a lumii şi una dintre cele mai avansate ţări din lume din punct de vedere tehnologic, în special datorită Samsung Electronics, cel mai mare producător de smartphone-uri şi de cipuri la nivel mondial.



Însă această ţară a rămas în urma statelor implicate în cursa pentru cucerirea spaţiului, deschisă de fosta Uniune Sovietică odată cu lansarea primului satelit artificial în anul 1957, urmată la scurt timp de Statele Unite.



În Asia, China, Japonia şi India au dezvoltat programe spaţiale avansate, iar Coreea de Nord este cea mai recentă ţară care a reuşit să pătrundă în clubul exclusivist al naţiunilor capabile să lanseze sateliţi.



Aceeaşi tehnologie este utilizată atât pentru rachetele balistice, cât şi pentru rachetele spaţiale. Coreea de Nord a plasat pe orbită, în 2012, un satelit de 300 de kilograme, însă ţările occidentale au condamnat acea lansare, considerând că misiunea a fost o testare deghizată a unei rachete balistice.



În prezent, doar şase ţări au lansat cu succes o încărcătură utilă de peste o tonă utilizând rachete proprii.



Un program spaţial care vizează Luna





Programul spaţial sud-coreean are un bilanţ controversat: primele sale două lansări, efectuate în 2009 şi 2010, care utilizau tehnologie rusească, au fost ratate. A doua rachetă sud-coreeană a explodat după două minute de zbor, iar autorităţile de la Seul şi cele de la Moscova s-au învinovăţit reciproc pentru acel eşec.



În cele din urmă, Coreea de Sud a reuşit o lansare în 2013, însă racheta ei a zburat în spaţiu cu motoare dezvoltate în Rusia.



Activitatea ce vizează lansările de sateliţi a devenit tot mai mult un apanaj al companiilor private, în special pentru SpaceX, creată de Elon Musk, printre ai cărei clienţi se află agenţia spaţială americană (NASA) şi armata sud-coreeană.



Însă un succes al rachetei "Nuri" ar fi oferit Coreii de Sud un potenţial "infinit", a declarat un expert.



"Rachetele sunt singurul mijloc disponibil pentru omenire pentru a ajunge în spaţiu", a explicat Lee Sang-ryul, directorul Institutului coreean de studii aerospaţiale, pentru cotidianul local Chosun Biz. "Să dispui de o astfel de tehnologie ar însemna că noi am îndeplinit condiţiile de bază pentru a ne alătura competiţiei de explorare spaţială", a adăugat el.



Lansarea de joi reprezintă o etapă din ambiţiosul program spaţial al Coreii de Sud, ce include obiectivul anunţat în martie de preşedintele Moon Jae-in de a lansa o sondă orbitală lunară, în 2022.



"Graţie realizărilor obţinute prin sistemele de rachete sud-coreene, Guvernul va continua un program activ de explorare spaţială", a declarat şeful statului sud-coreean.



"Ne vom îndeplini visul de a plasa o sondă pe suprafaţa Lunii până în anul 2030", a adăugat el.