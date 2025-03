Prima întâlnire a Bisericii Globale în România: O româncă povestește de ce a stârnit controverse evenimentul

Într-un videoclip postat pe TikTok, Andra Pintea a relatat cum a fost experiența la evenimentul Gather25 din Cluj-Napoca și a explicat că acesta a fost prima întâlnire a Bisericii Globale, desfășurată simultan în întreaga lume.

„În weekend am fost la Gather25 și am vrut să vă arăt puțin cum a fost experiența noastră deoarece am văzut foarte multe păreri împărțite pe TikTok și nu numai. Pentru cine nu știe Gather25 a fost prima întâlnire a Bisericii Globale și a avut loc în peste 185 de țări, iar România a fost una dintre ele, mai exact evenimentul a avut loc în Cluj-Napoca. Au fost foarte multe momente frumoase de laudă și închinare, atât în limba română, cât și în engleză, ucraineană, maghiară. Noi am fost foarte încântați de momentele de predică. Au predicat diverși pastori de șa diverse biserici, atât din România, cât și din străinătate. Preferatul meu a fost pastorul de la biserica Passion din America”, povestește ea.

Controverse legate de lumini și atmosfera evenimentului

Deși experiența a fost pozitivă pentru mulți dintre participanți, Gather25 nu a fost lipsit de controverse. În mediul online, mai mulți utilizatori au criticat utilizarea luminilor spectaculoase din timpul evenimentului, susținând că acestea nu ar reflecta o atmosferă creștină autentică.

„Am văzut foarte multe păreri împărțite despre acest eveniment și majoritatea se legau de luminile din sală și ziceau că acestea ar face evenimentul mai degrabă unul păgân și deloc creștin. Tot ce pot eu să vă zic este că ce am văzut acolo au fost 7000 de oameni, toți dornici să-l caute și să-l laude pe Dumnezeu și cred că asta spune tot. O să vă las câteva videouri ca să vedeți cum a fost atmosfera”, a mai explicat tânăra de 25 de ani.

Pentru a oferi o imagine mai clară a atmosferei din cadrul evenimentului, tânăra a distribuit și câteva videoclipuri din timpul întâlnirii.

Gather25, un eveniment global de 25 de ore

Gather25 a fost o transmisiune globală fără precedent, desfășurată timp de 25 de ore, în toate fusurile orare. Evenimentul a avut scopul de a inspira și de a uni creștinii din întreaga lume, fiind accesibil gratuit pentru toți cei interesați.

Participanții s-au rugat, s-au închinat și au descoperit povești despre cum dragostea lui Iisus schimbă viețile oamenilor din întreaga lume.

Următoarea ediție a Gather25 este programată pentru anul 2027 și promite să aducă din nou împreună credincioșii din toate colțurile lumii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News