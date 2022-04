Preţurile carburanţilor, impact la transportatori. Sindicaliştii cer intervenţia Guvernului: Va însemna mult în preţul la raft/ Vâlcu: Doar vă plângeţi. Să fie sprijiniţi cei în nevoie

"Creşterea preţurilor la benzinărie afectează întregul lanţ de aprovizionare, toată industria. Deci, până la urmă, toate preţurile. Pe transportatori nu i-a întrebat nimeni nimic. De ce, dle Hagiu? Aveaţi vreun virus, nu voia Guvernul să se viruseze de la dvs?", a întrebat Laura Chiriac, prezentatoarea emisiunii News Pass de la B1 TV.

"Prin intermediul presei am discutat cu anumite personaje politice care ar putea să influenţeze aceste măsuri. Platforma de dezbatere a fost exact emisiunea de tipul acesta sau conferinţe organizate de unii şi alţii. Vreau să punctez ceva extrem de important. Ceea ce înseamnă eliminarea TVA-ului nu ajută decât persoanele fizice. O sprijinim, pentru că suntem şi persoane fizice, dar din punct de vedere al activităţii comerciale de transport, influenţa nu se reflectă decât într-un cashflow mai mare pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura pe care noi am propus-o este acea măsură legată de acciză, de reducerea cotei de acciză, sau chiar de reducerea la maximum a cotei de acciză şi colorarea motorinei atât pentru transport, cât şi pentru colegii noştri din agricultură, astfel încât să nu mai suportăm şi acciză şi TVA la acciză. Noi plătim taxe la taxe. Grav este însă că suntem în situaţia în care ar trebui să ne vedem interesul economic, cu toată drama şi tragedia pe care încercăm să o amorsăm şi cu ajutorul transportatorilor, situaţia din Ucraina, dar interesul nostru ar trebui să fie altul. În niciun caz să nu închidem furnizorii de carburant care nu încarcă şi nu produc în Rusia, ci spre exemplu în Serbia. Dacă îi închidem din cauza unei componente de acţionariat rusesc, s-ar putea chiar să trecem mai repede de 10 lei per litru, şi ar fi dramatic. Nu ştiu ce carte jucăm, nu realizez ce carte joacă România. Am impresia că suntem atât de proşti încât toată oportunitatea pe care, din păcate, acest conflict armat de la graniţă ne-o oferă, nu o putem exploata. Există nişte oportunităţi extrem de mari, pe relocări, tot ce înseamnă produse agricole, produse cu materiale de construcţii, la care transportatorii nu au cum să facă faţă, cu toată operaţionalizarea şi digitalizarea. Simt că e un boom. Ca impact în economie, ar fi un export de servicii suplimentar faţă de volumul din pandemie şi din perioada de desfăşurare economică şi socială normală. Nu putem profita pentru că nu suntem pregătiţi. Iar chestia cu carburanţii mai pune o piatră de gâtul transportatorilor. Dacă m-aş întâlni mâine cu Guvernul şi cu factorul decizional, le-aş spune aşa: faceţi cât mai repede ce trebuie făcut cu carburantul, pentru că altfel transportatorii nu au cum să nu transfere creşterea de cost operaţional în ceea ce priveşte tariful pentru serviciile prestate. Veţi vedea că va însemna mult la raft. Le-aş spune să înceteze cu embargoul cât timp produsele nu sunt făcute în Rusia, pentru că ne adâncim în criză. Pe măsură ce nu există stocuri şi furnizorii se împuţinează, vom vedea că preţurile la carburanţi vor creşte.

Degeaba avem cerere din ce în ce mai mare, dacă nu avem ofertă, ofertă care conduce la preţuri mari la pompă", a declarat Augustin Hagiu, preşedintele FORT.

"Se poate consuma mai puţin combustibil"

Întrebat despre modul în care joacă România față de propriii cetățeni, Val Vâlcu declară: ”Nu știu ce face țara pentru propriii cetățeni, dar propriii cetățeni pentru ei înșiși nu fac ceea ce trebuie”.

"Dl Titi Aur, care e un expert şi predă cursuri de conducere defensivă, arată foarte clar. Se poate consuma mai puțin combustibil, cu 20%, dacă nu te repezi ca disperatul să ajungi primul la stop, dacă nu accelerezi să îi tai fața celuilalt, dacă ai un stil de condus care îi protejează pe cei din jur cât și pe tine, și mai mult, poți să faci economie”, a adăugat acesta.

Augustin Hagiu: Domnule Vâlcu, camioanele să ştiţi că au limitare...

Val Vâlcu: Da, cu camioanele. Dubiţele care îţi taie faţa, care accelerează, care aleargă prin oraş...

Augustin Hagiu: Despre asta vorbim?

Val Vâlcu: Da, despre asta. De ce să nu vorbim? Că doar vă plângeţi.

Augustin Hagiu: Despre competitivitate e vorba!

Val Vâlcu: Câţi oameni au omorât şoferii dvs alergând ca nebunii? Vreau să ducem şi aici discuţia.

Augustin Hagiu: E clar, domnu' Vâlcu. Discutaţi cu cine vreţi, mie îmi arde de altceva acum.

Val Vâlcu: Discutaţi de scosul taxelor. Să fie taxele care sunt şi să fie sprijiniţi cei în nevoie, beneficii localizate. Nu la toată lumea, să jonglaţi apoi cu combustibilul.

Augustin Hagiu: Domnu' Vâlcu, dvs sunteţi pe Marte şi eu pe Venus.

Val Vâlcu: Vă plângeţi zi şi noapte cu transportatorii, dar dvs nu faceţi nimic. Să fie ajutaţi transportatorii, sunt de acord, dar să fie beneficii localizate.

Augustin Hagiu: Haideţi să nu băgăm băţul prin gard, să discutăm constructiv. Să nu vorbim în termeni de handicap. Nu suntem neajutoraţi. Eu spun doar atât, dacă nu se intervine, vă arăt care e influenţa per kilometru, indiferent de ce transportăm.

Val Vâlcu: Eu sunt de acord că domeniul trebuie sprijinit.

Augustin Hagiu: Noi suntem o za, extrem de importantă. Nu e vorba de a fi noi neajutoraţi, e vorba de a ajuta economia.

