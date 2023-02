Președintele Mexicului postează o fotografie cu ceea ce spune că este un spirit

Sâmbătă, președintele Mexicului, Andrés Manuel López Obrador, a postat pe Twitter o imagine cu ceea ce el a pretins a fi o aluxă – un spirit de pădure, care face răutăți, din tradiția mayașă. Este obișnuit ca unii credincioși să lase mici ofrande în încercarea de a potoli spiritele neplăcute despre care se crede adesea că fură obiecte, scrie Global News.

”Totul este mistic”, a scris Obrador în spaniolă.

În fotografia întunecată, se vede o siluetă neclară, stând într-un copac. Capul acesteia pare a fi acoperit cu ceva iar ochii par a fi două stele.

Tweetul președintelui a devenit viral fiin distribuit de peste 8.000 de ori.

Deși Obrador a spus că fotografia a fost făcută de un inginer miercuri, se pare că imaginea este mult mai veche decât atât. USA Today a raportat că fotografia a fost distribuită online în februarie 2021, când un bărbat a spus că a văzut creatura necunoscută într-un parc din Manchester, Anglia, potrivit The Guardian.

Philips Park Manchester, last week a guy on a early morning run, heard a commotion in a tree and photographed this!!!!

What the **** ???? pic.twitter.com/62dKhgrqdT