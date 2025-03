Președinta Comisiei Europene a prezentat planul de reînarmare a Europei în valoare de 800 de miliarde de euro. Care sunt principalele direcții

Planul, intitulat „Rearm Europe”, include o serie de măsuri economice și de coordonare care vor permite statelor membre ale Uniunii Europene să își întărească semnificativ capacitățile de apărare.

Primul pas vizează utilizarea fondurilor publice pentru a sprijini cheltuielile naționale de apărare. În acest sens, von der Leyen a propus activarea unei clauze din Pactul de stabilitate și de creștere, care va permite statelor membre să își mărească semnificativ cheltuielile pentru apărare fără declanșarea procedurilor pentru deficit excesiv. „Dacă statele membre ar crește cheltuielile lor de apărare cu 1,5% din PIB în medie, acest lucru ar putea crea o marjă fiscală de aproape 650 de miliarde de euro pe o perioadă de patru ani”, a declarat aceasta în cadrul conferinței de presă.

Al doilea punct al planului se referă la crearea unui instrument nou, prin care Uniunea Europeană va oferi 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru investiții în apărare. Aceste fonduri vor sprijini achiziționarea de echipamente esențiale pentru domenii precum apărarea aeriană și antirachetă, sisteme de artilerie, rachete și sisteme anti-drone, precum și pentru alte nevoi legate de mobilitatea militară și securitatea cibernetică. „Abordarea achizițiilor comune va reduce costurile, va reduce fragmentarea, dar va crește interoperabilitatea și, desigur, va întări baza industrială de apărare”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Al treilea punct al planului presupune mobilizarea bugetului Uniunii Europene pentru a direcționa mai multe fonduri către investiții în apărare. Uniunea va propune stimulente și posibilități suplimentare pentru statele membre care doresc să folosească programele de politică de coeziune pentru a crește cheltuielile în domeniul apărării.

Ursula von der Leyen a subliniat nevoia de mobilizare a capitalului din surse private pentru sprijinirea industriei de apărare europene. Apoi, președinta Comisiei Europene a scos în evidență importanța continuării cooperării cu partenerii din cadrul NATO, subliniind că Europa este pregătită să își asume responsabilitățile în ceea ce privește securitatea globală. „Este momentul Europei și suntem pregătiți să acționăm”, a conchis aceasta.

Anunțul privind planul de acțiune în 5 puncte, intitulat „Rearm Europe”, vine cu două zile înaintea summitului european special dedicat Ucrainei, convocat de Președintele Consiliului European, Antonio Costa.

We are living in dangerous times.



Europe‘s security is threatened in a very real way.



Today I present ReArm Europe.



A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk