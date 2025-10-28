Premierul Israelului a ordonat atacuri militare „imediate și puternice” în Gaza

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a ordonat marți armatei israeliene să efectueze lovituri „imediate și puternice” în Gaza, transmite CNN.

„În urma consultărilor de securitate, prim-ministrul Netanyahu a instruit conducerea militară să desfășoare lovituri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, a transmis biroul premierului, într-un scurt comunicat.

Mai devreme, în cursul zilei de marți, biroul lui Netanyahu a declarat că Hamas se află într-o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului din Gaza, după ce a returnat Israelului rămășițe care nu aparțin niciunuia dintre cei 13 ostatici care sunt încă dați dispăruți în enclavă.

Mai exact, Hamas ar fi predat rămăşiţe care, potrivit Israelului, aparţineau unui ostatic israelian recuperat deja la începutul războiului, în urmă cu aproape doi ani.

Ce prevede armistițiul dintre Israel și Hamas

Reamintim că în urmă cu două zile, Benjamin Netanyahu declarase că Israelul nu are nevoie de aprobarea nimănui pentru a-și ataca inamicii, subliniind că țara sa este un „stat independent”.

Declarațiile sale au venit după o săptămână marcată de vizite ale mai multor oficiali americani de rang înalt, care au încercat să consolideze armistițiul instaurat în Gaza la 10 octombrie.

Potrivit prevederilor din prima etapă a acordului de încetare a focului, intrat în vigoare pe 10 octombrie, Hamas a eliberat pe 13 octombrie toți cei 20 de ostatici aflați încă în viață dintre cei 251 capturați în timpul atacului asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Gruparea palestiniană trebuia, de asemenea, să predea și trupurile celor 28 de ostatici decedați care se mai aflau atunci în Gaza, însă până în prezent a returnat doar 15 dintre acestea, motivând că restul sunt dificil de recuperat din ruinele provocate de bombardamentele israeliene.

