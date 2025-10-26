€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:08 26 Oct 2025

Netanyahu transmite că Israelul nu are nevoie de aprobarea nimănui pentru a-şi ataca inamicii
Autor: M.C

Benjamin Netanyahu
 

Netanyahu a transmis un mesaj ferm cu privire la deciziile Israelului privind acţiunile împotriva inamicilor săi.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu are nevoie de aprobarea nimănui pentru a-și ataca inamicii, subliniind că țara sa este un „stat independent”, relatează AFP.

„Politica noastră de securitate se află în mâinile noastre”, a afirmat Netanyahu duminică, în cadrul unei ședințe de cabinet. „Răspundem atunci când și cum dorim la atacuri – așa cum s-a văzut în Liban și, mai recent, în Gaza”, a adăugat el.

Declarațiile vin după o săptămână marcată de vizite ale mai multor oficiali americani de rang înalt, care încearcă să consolideze armistițiul instaurat în Gaza la 10 octombrie.

Totodată, liderul israelian a subliniat că Israelul va avea drept de veto asupra compoziției forței internaționale ce urmează să asigure securitatea în Gaza după război, un proiect promovat de Washington.

„Am transmis clar partenerilor noștri internaționali că Israelul va decide ce forțe sunt inacceptabile pentru noi”, a declarat Netanyahu, precizând că se opune desfășurării de trupe din Turcia în această misiune.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

netanyahu
israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Universitatea Craiova, pas greşit în Superligă. Doar remiză cu Metaloglobus
Publicat acum 6 minute
Furt ca în filme la Balş. Un bărbat a furat o maşină de poliţie chiar din curtea secţiei
Publicat acum 8 minute
"Ce vrem, pericol sau siguranţă?". Titi Aur analizează limitele de viteză de pe şoselele din România
Publicat acum 16 minute
Probleme mari cu gripa aviară în Germania. Peste 400.000 de animale au fost deja sacrificate
Publicat acum 25 minute
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce nu s-a văzut la TV
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 25 Oct 2025
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close