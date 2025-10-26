Netanyahu transmite că Israelul nu are nevoie de aprobarea nimănui pentru a-şi ataca inamicii

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu are nevoie de aprobarea nimănui pentru a-și ataca inamicii, subliniind că țara sa este un „stat independent”, relatează AFP.

„Politica noastră de securitate se află în mâinile noastre”, a afirmat Netanyahu duminică, în cadrul unei ședințe de cabinet. „Răspundem atunci când și cum dorim la atacuri – așa cum s-a văzut în Liban și, mai recent, în Gaza”, a adăugat el.

Declarațiile vin după o săptămână marcată de vizite ale mai multor oficiali americani de rang înalt, care încearcă să consolideze armistițiul instaurat în Gaza la 10 octombrie.

Totodată, liderul israelian a subliniat că Israelul va avea drept de veto asupra compoziției forței internaționale ce urmează să asigure securitatea în Gaza după război, un proiect promovat de Washington.

„Am transmis clar partenerilor noștri internaționali că Israelul va decide ce forțe sunt inacceptabile pentru noi”, a declarat Netanyahu, precizând că se opune desfășurării de trupe din Turcia în această misiune.