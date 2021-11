Premieră în Liga 1 - patronul unei echipe, interzis pe stadioane un an

Patronul unei echipe din Liga 1 a fost interzis pe stadioane timp de un an de zile, după ce a provocat un incident.

Este vorba despre Adrian Mititelu Jr, patronul echipei FC U Craiova 1948, iar suspendarea vine după ce la meciul dintre echipa sa şi Rapid Bucureşti, o sticlă de apă a fost aruncată în direcţia unui jucător vişiniu.

*Mi s-au luat date de pe buletin numai mie, jandarmul a fost foarte politicos. Am crezut că îmi dă doar amendă. Dar nu pot să cred. Ce-am făcut să fiu interzis un an? Nu poţi face apel, e executorie sancţiunea, durează şi un an.

Am crezut că cer buletinul de ochii lumii. N-am mai păţit aşa. Cum să fie interzis un patron de club un an de pe stadioane? Dacă eram antrenor, ce se întâmpla?!", a declarat Adrian Mititelu jr pentru Adevărul.

Explicaţii după meci. Către cine s-a aruncat sticla

"Normal că s-au încins nervii pentru că nu e normal. După 14 meciuri, să ai meci de meci sau la două meciuri greșeală împotriva ta. A fost gol la Compagno și arbitrul a judecat tot timpul cum s-a întâmplat și în trecut, adică invers.

S-a aruncat o sticlă de apă din zona noastră, însă nu în cei de la Rapid. S-a aruncat din frustrare, către arbitru. Nu am avut nicio problemă cu cei de la Rapid, nicio secundă. Nu s-a pus problema să creăm un conflict.

Cei de la Rapid sunt mai liniștiți, au 23 de puncte. Noi suntem la ananghie. Trebuie să părăsim zona periculoasă a clasamentului și să o învingem pe Sepsi", a precizat luni seară patronul FC U Craiova 1948.

Meciul dintre cele două echipe, terminat cu o remiză

Rapid Bucureşti a întâlnit-o pe FC U Craiova 1948 în ultimul meci al etapei din Liga 1.

Meciul a fost un regal ofensiv, cu 17 ocazii de gol pentru giuleşteni şi 5 pentru craioveni, dar fără impact pe tabelă. Astfel, cele două echipe au remizat, scor 0-0.

Alami a avut prima ocazie a partidei, în minutul 3, atunci când și-a încercat norocul cu un șut de la distanță. Bălan a încercat să îl învingă pe Mogoșanu cu un lob frumos, dar portarul oltenilor a reușit să pareze tentativa rapidistului. În minutul 19, Sefer a șutat superb de la distanță, dar goalkeeper-ul de la U Craiova 1948 a respins balonul.

Oltenii au avut prima ocazie a oltenilor, în minutul 39, atunci când Sidibe l-a văzut pe Asamoah în interiorul careului, dar execuția acestuia a fost slabă. Imediat după pauză, Adrian Bălan a scăpat singur cu Mogoșanu, a șutat, dar porttarul a respins. Balonul a ajuns la Ioniță care a avut o execuție slabă.

Ondaan a executat foarte bine o lovitură liberă, dar balonul a trecut puțin pe lângă poarta lui Moldovan. Sefer a executat o lovitură liberă, dar Mogoșanu a reușit o nouă paradă formidabilă.

Compagno a ratat o ocazie imensă de a marca în minutul 71, atunci când a ajuns la capătul unei centrări în interiorul careului giuleștean. Italianul a trimis din prima, dar Moldovan păstrează scorul intact, scrie Digisport.ro.