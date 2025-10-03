Prăpăd în București din cauza codului portocaliu. Bilanțul ISU

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 06:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 36 de intervenții în București și Ilfov, astfel:

28 de cazuri în București, după cum urmează:

- 20 pentru copaci căzuți (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme);

- 3 pentru elemente de construcție desprinse;

- 5 pentru cabluri electrice afectate.

8 cazuri în Ilfov după cum urmează:

- 7 pentru copaci căzuți;

- 1 pentru element de construcție desprins", a transmis ISU.

În acest moment, ISU acționează în mai multe locații afectate de fenomenele meteo.

„Ca urmare a fenomenelor meteo, intervenim în următoarele locații:

- Localitatea Măgurele, județul Ilfov, strada Atomiștilor - elemente de construcție desprinse

- Strada Novaci - copac care stă să cadă

- Aleea Călinești - copac căzut pe carosabil

- Strada Resița - copac căzut pe autoturism

- Localitatea Corbeanca, județul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil", a transmis ISU.