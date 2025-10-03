Prăpăd în București din cauza codului portocaliu. Bilanțul ISU

ISU B-IF a intervenit în 36 de cazuri în București și Ilfov, în urma vântului puternic din noaptea de 2-3 octombrie 2025.
„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 06:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 36 de intervenții în București și Ilfov, astfel:
28 de cazuri în București, după cum urmează:
- 20 pentru copaci căzuți (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme);
- 3 pentru elemente de construcție desprinse;
- 5 pentru cabluri electrice afectate.
8 cazuri în Ilfov după cum urmează:
- 7 pentru copaci căzuți;
- 1 pentru element de construcție desprins", a transmis ISU.
În acest moment, ISU acționează în mai multe locații afectate de fenomenele meteo.
„Ca urmare a fenomenelor meteo, intervenim în următoarele locații:
- Localitatea Măgurele, județul Ilfov, strada Atomiștilor - elemente de construcție desprinse
- Strada Novaci - copac care stă să cadă
- Aleea Călinești - copac căzut pe carosabil
- Strada Resița - copac căzut pe autoturism
- Localitatea Corbeanca, județul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil", a transmis ISU.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu