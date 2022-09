Povestea omului care a inventat stabilopozii. Dan Negru: Nu știu ca cineva să-i fi luat vreodată un interviu

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a vorbit despre Mircea Ulubeanu, omul care a inventat stabilopozii:

„Toamna începe intr-o zi a verii..

Dacă tot s-a dus vara.

Stabilopozii pe care îi vedeți vara la mare sunt invenție românească. Mircea Ulubeanu a inventat structura asta de beton care protejază digurile de valuri...în 1965 a brevetat-o în România apoi invenția a fost folosită în Anglia, Germania, Franţa...

A fost căsătorit 60 de ani cu aceeași femeie, Dina...

A murit la 93 de ani in 2005 și nu știu ca cineva să-i fi luat vreodată un interviu.

Toamna începe într-o zi a verii...“, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru: Dacă-i respectăm pe cei care stau la coadă la Catedrala Westminster, să nu-i mai ironizăm pe cei care stau la coadă la Catedrala Iașiului

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a comparat coada de oameni care așteaptă să treacă prin fața catafalcului Reginei Elisabeta a II-a, cu cea de la Iași, atunci când zeci de mii de pelerini merg la Sfânta Parascheva.

„Așa cum e admirabil că mii de oameni vin in pelerinaj in Londra la sicriul reginei, e admirabil și că mii de oameni merg in pelerinaje religioase oriunde in lumea asta, la Iasi, la Fatima sau la Mecca.

Respectul e cea mai bună dovadă de iubire.

Dacă-i respectam pe cei care stau la coadă la Catedrala Westminster, să nu-i mai ironizăm pe cei care stau la coadă la Catedrala Iașiului...“, a scris Dan negru pe Facebook.

Teo Trandafir dă cărțile pe față despre Dan Negru: Tu niciodată nu poți...

Teo Trandafir a avut o pauză de emisie, vara aceasta. Acum, prezentatoarea TV a revenit cu forțe proaspete, cu un nou proiect. După ce Bursucul a plecat la cârma matinalului Kanal D, Teo Trandafir a făcut echipă cu Mihai Mitoșeru și Bella Santiago. Acum, vedeta poate fi urmărită pe micile ecrane cu emisiunea matinală de weekend, ”Teo Show”.

Recent, prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri inedite despre carieră, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu colegul său, Dan Negru.

”N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert”

”Eu am mers întotdeauna pe rețeta clasică, pe ce am știut să fac, pe ce mi-a lăsat Dumnezeu, am mers din mine și m-am cărat pe mine în spate prin deșert. N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert. Lăsați, mai bine mă car eu pe mine prin deșert! Am făcut lucruri clasice pe care nu le regret, într-adevăr nu sunt om de format. Și mi s-a și spus asta în repetate rânduri. Eu sunt un om de emisiune de autor. În momentul în care m-ai băgat într-un format, m-ai încleștat. Chiar asta vorbeam cu Dan Negru și el era perfect de acord cu mine”, a spus Teo, citează Spectacola (citește AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News