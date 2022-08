Povestea Adelei, spioana rusoaică infiltrată în baza NATO din Napoli

O tânără zâmbitoare în rochie de seară, care ridica paharul la sediul NATO din Napoli, este protagonista celei mai senzaționale operațiuni a serviciilor secrete realizate de Moscova în Italia, după cum reiese dintr-o anchetă efectuată timp de zece luni de cotidianul "La Repubblica" împreună cu publicațiile "Bellingcat", "Der Spiegel" și "The Insider", scrie Ziarul de Iași.

Cina de gală de la cartierul general al NATO din Napoli îi vedea adunați la mese pe toți cei mai importanți ofițeri, însoțiți de soții și oaspeți distinși. Înainte de a începe, comandantul a cerut liniște și a scandat: "Să ciocnim în cinstea Alianței Atlantice!". Nu și-ar fi putut imagina că, împreună cu el, va ridica paharul și un spion din serviciile secrete ruse, o tânără zâmbitoare în rochie de seară: protagonista celei mai senzaționale operațiuni secrete desfășurate de Moscova în Italia.

O investigație efectuată timp de zece luni de cotidianul "La Repubblica" împreună cu site-ul de investigații "Bellingcat", săptămânalul "Der Spiegel" și "The Insider”"a reconstituit misiunea secretă condusă timp de aproape zece ani de o femeie misterioasă, cu o identitate pe cât de complexă, pe atât de falsă: Maria Adela Kuhfeldt Rivera, născută în Peru din tată neamț.

