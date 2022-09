Polonia vrea să securizeze frontiera cu exclava Kaliningrad pentru că este un 'vecin instabil'

Într-un interviu televizat, Grodecki a numit Rusia drept un 'vecin instabil', care a 'comis acte de terorism împotriva vecinilor săi', şi din această cauză 'este necesar de pus în practică măsuri de securitate şi descurajare'.

'Există deja un proiect de creare a unui sistem de securitate eficient şi modern în perimetrul frontierei cu Kaliningrad', a spus viceministrul polonez, care a adăugat că, pe lângă alocarea unor 'resurse majore' la transpunerea în practică a respectivului proiect, guvernul va recurge la trupele de grăniceri.

Tensiunea a crescut în oraşele poloneze de lângă Kaliningrad

De la declanşarea războiului de către Rusia în Ucraina, tensiunea a crescut în oraşele poloneze de lângă Kaliningrad, iar unele municipalităţi din zonă au distribuit informaţii localnicilor privind utilizarea garajelor subterane şi a subsolurilor ca adăposturi împotriva unei posibile invazii ruseşti.

Grodecki, responsabil de problemele legate de migraţie în Ministerul polonez de Interne, a evocat în interviu criza migranţilor cu care s-a confruntat Varşovia anul trecut la graniţa dintre Polonia şi Belarus şi a subliniat că 'în acest an s-au înregistrat 8.000 de tentative de intrare ilegală în ţară, în timp ce anul trecut au fost aproape 40.000'.

Pe de altă parte, viceministrul polonez a anunţat că 'regulamentul care restricţionează intrarea cetăţenilor ruşi în Polonia va fi modificat, în acord cu ţările baltice, pentru a rezolva problema intrării cetăţenilor Federaţiei Ruse' în UE. La 8 septembrie, Varşovia s-a alăturat deciziei guvernelor din Estonia, Letonia şi Lituania de a limita intrarea cetăţenilor ruşi la cazuri umanitare sau cazuri de extremă necesitate.

În interviu, Grodecki a subliniat că se prevede 'restricţionarea şi mai mult ' a acestor măsuri, de comun acord cu ţările baltice. Kaliningradul, situat între Polonia, Lituania şi Marea Baltică, aparţine Rusiei de la anexarea sa în 1945 după al cel de-Al Doilea Război Mondial, notează Agerpres.

Citește și - Ucraina anunță că a eliberat peste 3.000 de km² de teritoriu de sub ocupația rușilor. Recucerirea orașului Izium este în curs

Ucraina susține că a eliberat peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de sub ocupația rușilor. Ucraina a anunţat duminica aceasta că trupele sale au recucerit în septembrie peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la trupele ruse în timpul unei contraofensive în nord-estul ţării, transmite Agerpres, citând France Presse.



"De la începutul lunii septembrie, peste 3.000 de kilometri pătraţi au reintrat sub control ucrainean", a declarat într-un comunicat Valeri Zalujnîi, comandantul şef al armatei ucrainene.



"În jurul Harkovului, am început să avansăm nu doar în sud şi est, ci şi către nord. Ne aflăm la 50 de kilometri de graniţa" cu Rusia, a explicat militarul ucrainean.

Recucerirea orașului Izium

Forţele ucrainene sunt pe cale să preia din nou controlul asupra localităţilor din jurul oraşului Izium graţie contraofensivei lor împotriva forţelor ruse în estul Ucrainei, a anunţat Kievul duminică, transmite AFP.



"Eliberarea unor porţiuni de teritoriu în districtele Kupiansk şi Izium din regiunea Harkov este în curs", a anunţat Statul Major ucrainean în cea de-a 200-a zi a conflictului. Anterior, Kievul a anunţat că trupele sale au intrat în Kupiansk.



La începutul lunii septembrie, armata ucraineană a anunţat o contraofensivă în sud, iar într-o săptămână a reuşit să străpungă surprinzător şi rapid liniile ruse în nord-est, în regiunea Harkov, comentează AFP. Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News