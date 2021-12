Poliţiştii protestează în mai multe orașe: Vrem salarizare, nu discriminare - video

Aproximativ 50 de poliţişti, membri de sindicat, au protestat, marţi, în faţa Prefecturii Cluj, pentru a cere respectarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

La protest au participat membri ai sindicatului Europol, dar şi ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din Penitenciare, filiala Penitenciarul Gherla. Protestatarii au purtat pancarte cu revendicările lor salariale, au suflat în vuvuzele şi au scandat 'Vrem salarizare / Nu discriminare'.

'Suntem aici pentru a cere aplicarea Legii salarizării unitare'

'Suntem aici pentru a cere aplicarea Legii salarizării unitare. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, am fost tot aici. Într-un an de zile nu s-a rezolvat. Vom merge la Bucureşti şi vom protesta la Ministerul de Interne şi la sediile partidelor aflate la guvernare', a declarat liderul sindicatului de la Penitenciarul Gherla, Florin Mureşan.

Sindicaliştii Europol au anunţat că în această săptămână vor organiza astfel de actiuni de pichetare în faţa prefecturilor din mai multe oraşe din ţară, ei intenţionând ca în 16 decembrie să protesteze în faţa sediului Ministerului Afacerilor Interne, iar în 17 decembrie în faţa sediilor partidelor aflate la guvernare.

Zeci de sindicalişti EUROPOL au pichetat Prefectura Vaslui

Mai mulţi poliţişti şi poliţişti de frontieră membri ai Filialei Vaslui a Sindicatului EUROPOL, cărora li s-au adăugat reprezentanţi ai Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare - Filiala Vaslui, au protestat, marţi, în faţa Prefecturii Vaslui. Principala nemulţumire a poliţiştilor este legată de amânarea aplicării legii salarizării, sindicaliştii afirmând că poliţiştii au ajuns să aibă salarii mult mai mici decât angajaţii din alte domenii cum ar fi sănătatea sau educaţia.

Protest la Bacău

'Principalele revendicări sunt legate de nerespectarea Legii 153/2017, care indiferent de ordonanţe, a fost anulată, a fost amânată efectiv de politicienii aflaţi la comanda ţării. Pentru asta am ieşit astăzi, sperăm că ne va vedea şi pe noi cineva şi vom putea ajunge la un numitor comun. De ani zile legea salarizării a fost amânată, din 2017 până acum, au rămas la salariile din 2009 chiar unii mai vechi, cu experienţă, mai trecuţi prin carieră. Salariile sunt destul de mici comparativ cu alte domenii. Cei din sănătate, cadrele didactice au beneficiat de măririle salariale la timp, dar noi nu. Şi noi avem familii şi noi avem probleme şi vrem să fim înţeleşi', a declarat preşedintele Europol - Filiala Vaslui, Sabin Stăncescu, conform Agerpres.

Sindicalistul a precizat că există nemulţumiri în rândul colegilor şi din cauza faptului că nu le este recunoscută la adevărata valoare activitatea desfăşurată în contextul pandemiei COVID-19.

'Câteodată poate s-au luat abuziv anumite decizii din partea conducerii, dar colegii au înţeles, au folosit decent litera legii şi consider că şi-au făcut treaba, mai ales că am fost cei din linia întâi. Am făcut însoţiri COVID, am făcut transport COVID, am făcut însoţiri de vaccinuri, dar din spatele perdelelor s-a văzut că noi nu am fost în prima linie', a mai precizat Stăncescu. Reprezentanţii protestatarilor au întocmit o listă cu revendicări pe care o vor prezenta conducerii Prefecturii Vaslui.

Calendarul acțiunilor de protest

14 decembrie

Mehedinți între orele 11:00 – 13:00

Vâlcea între orele 11:00 – 13:00

Bacău între orele 10:00 – 12:00

Vaslui între orele 10:00 – 12:00

Timiș între orele 10:00 – 12:00

Cluj între orele 10:00 – 12:00

Mureș între orele 10:00 – 12:00

15 dececembrie

Giurgiu între orele 11:00 – 13:00

Botoșani între orele 11:00 – 13:00

Satu Mare între orele 10:00 – 12:00

Alba între orele 11:00 – 13:00

Dolj între orele 12:00 – 14:00

