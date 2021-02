Polițiștii l-au ”amendat” pe Cîțu

Un lider sindical de la Constanța a vorbit, la Antena 3, despre „amenda” polițiștilor pentru premierul Florin Cîțu: „De aproximativ două luni de zile, sindicatul nostru este sesizat zilnic cu privire la faptul că un conducător auto conduce pe șoselele României o mașină care are numărul București 2021 GUV. Această mașină a fost depistată astăzi conducând haotic pe străzile Bucureștiului și am constatat că la volan este un domn Cîțu, care habar nu are să conducă această mașină care se numește Guvernul României. Drept urmare, am luat decizia (...) să sancționăm acest Guvern și să aplicăm sancțiunea suspendării sale pe timp nelimitat! Ne-am săturat de minciunile lor!”

„Să plece acasă și să lase pe alții competenți să conducă”, a mai spus acesta.