Poliţiştii din Galaţi, lăudaţi în presa britanică. Au recuperat o motocicletă a unui englez, furată în 2020

"Furată! Găsită! Toată lumea mulțumită!



Astăzi am fost plăcut impresionați să aflăm că Leslie Chorley Kelston, un cetățean britanic, a ținut să mulțumească colegilor noștri din cadrul Postului de Poliție Matca, județul Galați, printr-un articol într-un ziar publicat în Marea Britanie .

Pentru ce? Vă povestim.



Leslie a rămas fără motocicletă în 2020 și, la aproape un an distanță, a primit o notificare, printr-un forum dedicat motocicliștilor, precum că, motocicleta sa era scoasă la vânzare, la un preț derizoriu, pe un site din România.



Ce a făcut Leslie? S-a urcat într-un avion, cu destinația București, ajungând în comuna Matca, din județul Galați.



După o întâlnire și câteva detalii oferite colegilor noștri de la postul de poliție, în mai puțin de 24 de ore, motocicleta a fost recuperată. Fusese furată și vândută actualului deținător, fără documente.



Acum, lui Leslie, nu îi rămâne decât să își rezolve problema cu transportul motocicletei în Marea Britanie.



Leslie: „It's been an extraordinary journey so far and the police here have been really, really exceptionally helpful, so i'm very pleased with that. In fact, everybody has been very helpful in Romania .”



Thank you very much, Leslie!", a scris Poliţia Română pe Facebook.

În data de 18 octombrie, britanicul s-a prezentat la sediul Postului de Poliţie Matca, povestindu-le poliţiştilor despre incidentul petrecut în anul 2020 şi prezentându-le reclamaţia depusă la autorităţile britanice. Totodată, el a relatat că a găsit pe un site de vânzări un anunţ în care o persoană vindea o motocicletă identică cu cea sustrasă, anunţul provenind din zona municipiului Tecuci.

În urma activităţilor investigative, poliţiştii Postului de Poliţie Matca au stabilit că motocicleta se află la locuinţa unui bărbat, de 28 de ani, din localitate, acesta declarând că ar fi achiziţionat-o, în cursul anului 2020, din târgul auto de pe raza municipiului Focşani, de la o persoană necunoscută, căreia i-ar fi plătit suma de 2.000 de euro şi cu care nu ar fi încheiat niciun act de vânzare-cumpărare.

Poliţiştii au ridicat motocicleta, care s-a dovedit a fi cea sustrasă din Anglia, şi au înapoiat-o proprietarului, urmând ca cercetările să stabilească modul în care vehiculul a ajuns în posesia cetăţeanului din Matca, scrie Digi24.