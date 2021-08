Polițist declarat inapt și trimis la Psihiatrie de șefi, pus să coordoneze misiuni speciale: "Ştia că sunt inapt, că doar el a semnat"

După scandalurile din stradă din 2017, în 2018 a început reforma pregătirii fizice a cadrelor din Poliție. Agentul şef principal Paul Feru era recomandat de diplome obţinute şi trecutul profesional. Era comandant de grupă al trupelor speciale în București şi lucrase şi la trupele antitero la Jandarmi. A fost examinator la Şcoala de Poliţie Câmpina. În 2018, s-a întors la Gorj ca să îi instruiască pe polițiștii din cadrul Inspectoratului. Pe 29 aprilie i s-a cerut raport despre ceea ce a găsit la IPJ.

"M-au scos nebun pe 9 octombrie și pe 10 m-au felicitat"

"Prima dată, mi s-a cerut starea exactă a efectivelor şi am scris acolo că peste 70% sunt slabi şi foarte slabi - la trageri, nu cunosc lucruri elementare. Nu le-a convenit atunci nici inspectorului şef, nici psihologilor, că erau lângă mine când l-am scris. Poliţiştii erau praf, nu ştiau să monteze, să demonteze armamentul, nu îl curăţaseră. Am găsit pistoale de 3-4 ani necurăţate, nu ştiau fundamentele tragerii, lucruri elementare pe care trebuie să le ştie un poliţist. Nu este vina poliţistului, este vina şefilor, inspectoratului, IGPR-ului pentru că acele programe de pregătire şi ore alocate se făceau doar pe hârtie sau pe genunchi", a spus Paul Feru, într-un interviu difuzat în emisiunea Exces de Putere, de la Antena 3.

"M-au scos nebun pe 9 octombrie. Pe 10, la bilanţ, m-au ridicat în picioare şi m-au felicitat pentru toată munca depusă", a mai spus el.

A făcut trei rapoarte de reevaluare care au rămas în aer, iar el inapt fiind a fost mutat de la mascați la logistică.

"Au trecut cele şase luni, m-au trimis la Bucureşti la retestare şi iar m-au dat inapt pentru SAS. După patru zile mi-au dat rezultatul. M-au ameninţat că mă trimit la Vrancea, dacă refuz să mă mut. (...) Eu sunt dat inapt şi sunt la misiune. Am fost şeful mascaţilor într-o acţiune specială, fiind dat inapt. Am fost la misiune pe ordin de zi trimis de acelaşi inspector şef. Ştia că sunt inapt, că doar el a semnat", a mai spus Paul Fer.

Acesta a acceptat să se mute la Ordine publică, la Poliţia Municipiului Târgu Jiu.

"Mi-au dat armament, muniţie şi m-am apucat de treabă. Eram nebun. Am mai fost o dată "internat" şi nu am fost. Am fost pus nemotivat. Inspectorul şef al IPJ Gorj a dispus această internare, cu şeful de la Resurse Umane şi cu doctorul de la centru medical care nu mi-a făcut nicio evalare, doar medicul meu de unitate", a povestit Paul Feru.

Anul acesta, tot inspectorul şef îl trimite, din nou, la Psihiatrie, în timp ce o altă comisie a MAI îl scoate sănătos. "Dat inapt de două ori, am calificativul, în 2019, foarte bun, în 2020 foarte bun", a mai spus el.